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聖誕節臨近 假日好禮的保養品看這裡

記者張宏／洛杉磯報導
Pureology有機頭髮洗護產品。（官網圖片）
Pureology有機頭髮洗護產品。（官網圖片）

雖然新冠疫情肆虐，但是隨聖誕節臨近，為自己和親朋買禮物的儀式感卻不能少。尤其是今年大多數人都需要禮物的慰籍，雖然不一定能面對面將禮物送達，但是通過郵寄一樣能表達新意。以下是多款適合女性的假日美妝好禮。

SH-RD的黃金蛋白頭髮修護

冬季乾燥的季節，頭髮護理至關重要。來自台灣的護髮品牌SH-RD蛋白霜黃金豪華版，是其最新產品，結合優質金箔和台灣東部水源的深海水，及迷迭香和D-泛醇和蠶絲蛋白複合物。能夠撫平並密封角質層，同時鎖住水分並增強頭髮，促進光澤，彈力和柔軟度。瞬速隔離傷害，潤澤髮體核心，成為受損髮的防護罩。難怪這款產品受到J-Lo，Lizzo，Jennifer Hudson和Octavia Spencer等名人的喜愛。

Evereden媽媽產後修復Golden Belly Serum

疫情期間很多人成為媽媽或準媽媽，來自紐約的高端家庭護理品牌Evereden的Golden Belly Serum，提供與豪華面部精華液相同水平的修復功能， 由包括Marula，Rosehip和Centella在內的13種營養豐富的植物活性成分製成，可提供多種修復療法，自然幫助肌膚恢復舒適感，彈性和光澤，是懷孕和產後皮膚的理想選擇。

PUREOLOGY的洗護系列

歐萊雅旗下的Pureology能很好地平衡頭髮油脂，讓髮根蓬鬆髮梢順滑，且主打天然草本護髮和100％純素食。在經過革新，採用新配方，該品牌推出的假日套裝是送禮首選，價格合理且實用性強。Strength Cure Blonde Holiday Gift Set、Pure Volume Holiday Gift Set 都是不錯選擇。

Sweet Street 90年Style的唇膏

美麗沒有規則，主打鄰家社區女孩路線的Stweet Street，由Lala Romero和Natalia Durazo創立，新品唇膏以90年代時尚為靈感，色澤飽滿鮮豔，年底假日，即使戴著口罩也能讓唇色動人。

SH-RD的黃金蛋白頭髮修護。（官網圖片）
SH-RD的黃金蛋白頭髮修護。（官網圖片）
Sweet Street今年新出的唇膏。（官網圖片）
Sweet Street今年新出的唇膏。（官網圖片）
SH-RD的黃金蛋白頭髮修護。（官網圖片）
SH-RD的黃金蛋白頭髮修護。（官網圖片）
Evereden的 Golden Belly Serum，適合孕婦使用。（官網圖...
Evereden的 Golden Belly Serum，適合孕婦使用。（官網圖片）

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