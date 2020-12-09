南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

蘭卡斯特（Lancaster）一名34歲的私人教練Maurice Jewel Taylor Sr.，8日因殺害12歲兒子Maurice Taylor Jr.，和13歲女兒Malaka被指控兩項謀殺罪。他還面臨可能導致另外兩名孩子嚴重身體傷害，或死亡條件下的虐待兒童重罪。

當地地方檢察長辦公室9日證實，死亡的兩個孩子在11月29日被斬首，另兩名八歲和九歲的小男孩是死者的弟弟，他們被迫觀看哥哥和姐姐被殺的過程，且被關在臥室五天不給吃東西。

洛縣 警局發言人Eric Ortiz表示，警方在4日上午7時50分抵達Century路45000街區的案發地點時，發現兩個孩子的屍體，和另外兩名被關在臥室的孩子。一名婦女，大概是受害者的母親，她在家中和另兩個孩子接受了兇殺科警探的盤問，他們於當天下午6時30分之前逮捕了嫌犯。

嫌犯Taylor曾在聖塔蒙尼卡一家物理治療中心工作，但由於疫情 關係，他一直通過Zoom進行培訓。最近他的一些客戶一周內都無法在預定時段聯繫到他，因此報警。

其中被殺的女孩，法醫辦公室給出的名字是Malaka，而地方檢察長辦公室給出的名字是Maliaka。

法院對嫌犯最初保釋金是200萬元，之後增加到420萬元，如果他被指控的罪名成立，將可能面臨57年零四個月徒刑。