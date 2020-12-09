我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱瑟琳·戴將任貿易代表 拜登內閣首位華裔官員

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

蘭卡斯特訊
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

蘭卡斯特（Lancaster）一名34歲的私人教練Maurice Jewel Taylor Sr.，8日因殺害12歲兒子Maurice Taylor Jr.，和13歲女兒Malaka被指控兩項謀殺罪。他還面臨可能導致另外兩名孩子嚴重身體傷害，或死亡條件下的虐待兒童重罪。

當地地方檢察長辦公室9日證實，死亡的兩個孩子在11月29日被斬首，另兩名八歲和九歲的小男孩是死者的弟弟，他們被迫觀看哥哥和姐姐被殺的過程，且被關在臥室五天不給吃東西。

洛縣警局發言人Eric Ortiz表示，警方在4日上午7時50分抵達Century路45000街區的案發地點時，發現兩個孩子的屍體，和另外兩名被關在臥室的孩子。一名婦女，大概是受害者的母親，她在家中和另兩個孩子接受了兇殺科警探的盤問，他們於當天下午6時30分之前逮捕了嫌犯。

嫌犯Taylor曾在聖塔蒙尼卡一家物理治療中心工作，但由於疫情關係，他一直通過Zoom進行培訓。最近他的一些客戶一周內都無法在預定時段聯繫到他，因此報警。

其中被殺的女孩，法醫辦公室給出的名字是Malaka，而地方檢察長辦公室給出的名字是Maliaka。

法院對嫌犯最初保釋金是200萬元，之後增加到420萬元，如果他被指控的罪名成立，將可能面臨57年零四個月徒刑。

疫情 洛縣

上一則

國會表揚二戰華裔老兵 102歲女兵獲獎

延伸閱讀

共和黨籍議員致函川普 要求指派特別檢察長調查大選

共和黨籍議員致函川普 要求指派特別檢察長調查大選
「恐違憲！」德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票

「恐違憲！」德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票
世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票

世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
「加州禍害」 共和黨轟貝西拉沒資格掌衛生部

「加州禍害」 共和黨轟貝西拉沒資格掌衛生部
洛杉磯檢察長賈斯康 上任首日取消現金保釋

洛杉磯檢察長賈斯康 上任首日取消現金保釋

熱門新聞

美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗
返家途中遇車禍 普林斯頓華女高材生當場死亡

返家途中遇車禍 普林斯頓華女高材生當場死亡