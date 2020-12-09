國會表揚二戰華裔老兵 102歲女兵獲獎

今年102歲的司徒清元(Elsie Chin Yuen Seetoo，音譯)是其中最年長的一位，她是第二次獲得獎章。（視頻截圖）

美國 退伍軍人事務部9日在線上舉辦二戰美籍華裔 退伍軍人金質獎章頒發儀式，來自全美各地的多名華裔老兵獲得獎章。今年102歲的司徒清元(Elsie Chin Yuen Seetoo，音譯)是其中最年長的一位，她是第二次獲得獎章。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）代表國會，在視訊儀式上向二戰美國陸軍一等中尉司徒清元頒獎。她表示，感謝全美2萬名華裔退伍軍人在二戰期間為國家所做的貢獻。表彰他們的勇氣、忠誠和愛國精神。這是國會頒授的最高非軍事榮譽。

司徒清元表示，雖然很多戰友都已過世，但是她很高興和榮幸收到這份榮譽。希望年輕人能繼續為美國這樣一個偉大的國家服務。她在2019年曾獲得獎章，她是眾多獲獎人中最年長的。她加入陸軍護理兵團的時候已官至中尉，二戰期間負責訓練華裔士兵擔任護理員。

來自美國各地的多名華裔退伍軍人接受了勳章，大家都為能獲得這一殊榮表示感謝。聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)和劉雲平(Ted Lieu）在儀式上發表講話。趙美心表示，感謝華裔軍人和其家庭對國家的犧牲和奉獻，她的父親就曾是退役軍人，這是改變他人生的經歷，值得最深的感激。

估計現今有300至550名二戰美籍華裔退伍軍人健在，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」在2018年12月20日獲得民主和共和兩黨支持，頒布成為法律。同源會通過「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」，與許多捐助者合作，確保每名經過確認的華裔退伍軍人（或近親）都能獲得官方頒發的金質獎章。