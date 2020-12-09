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地下派對逮捕158人救雛妓 洛杉磯縣警局這決定卻遭詬病

棕櫚谷市訊
洛縣警局日前逮捕158名參與地下排隊者。（洛縣警局提供）
洛縣警局日前逮捕158名參與地下排隊者。（洛縣警局提供）

洛杉磯縣棕櫚谷市（Palmdale）日前有大型地下派對舉行，洛縣警局儘管早早收到線索，但一直按兵不動，直至派對當天將參與者一網打盡。洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）指出，本次行動逮捕158人，還解救一名被強迫賣淫的未成年少女。

洛杉磯時報報道，本次行動，遭到部分警隊內部人員不滿。他們認為，警局已經得到線索，應該在派對開始之前出擊；而不是在群聚事件發生時再出手逮人，因為後者恐已導致新冠大規模傳播。

洛縣警局局長維拉紐瓦8日為他的決定辯護。他表示，這的確有可能是一起超級傳播事件，不過如果警局在派對開始前就出手，那名被迫賣淫的未成年少女就很可能無法被解救。因為她原先不在派對參與名單上，是被其他參與者帶到派對現場。

本次派對是在棕櫚谷市的一處空屋舉行。洛縣警局在5日下午2時30分起開始籌劃此次大規模逮捕行動，並動用七間分局的警力。在6日凌晨正式出擊，將參與者一網打盡。警方在逮捕派對參與者後，先逐一為他們量體溫、發放口罩，再將他們帶回警局。

此次被逮捕的158人中，有38人是未成年。維拉紐瓦表示，警方還繳獲6把手槍。這類大型地下派對在洛杉磯地區並不少見，在疫情期間亦是如此。洛縣警局會持續重點打擊這類非法行為。

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