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傳統上現在至明年4月是股市最佳入場時機？可這樣準備

記者張宏／洛杉磯報導
今年年底到明年4月會是股市最佳入場時機？你準備好了嗎？(unsplash圖片）
今年年底到明年4月會是股市最佳入場時機？你準備好了嗎？(unsplash圖片）

今年年底到明年4月據專家稱會是股市最佳入場時機，你準備好了嗎？有金融專家表示，這段時間會是好的入場時機，但選什麼樣的股票能將資金最大化，需要做功課和篩選。有專家看好傳統行業股票如鋼鐵、零售實體店股票；而對那些喜歡高股息（Dividend)的投資者，專家認為比起房地產信託投資基金（REITs），選擇道指高股息大盤股更為穩妥。

最近股市接連上升，史坦普500指數8日首度登上3700點，對此，教授及私募基金管理人袁福廷表示，股市通常年底到明年4月都是上漲走向，上漲機率是八成以上，所以現在是進場機會。他推薦傳統領域的股票，因為相對安全且風險也比較小。像是鋼鐵原料、肥料、實體零售業、半導體、波音等股票，目前漲勢都不錯，因為隨疫情出現曙光，訂單開始回流，這些行業的很多股票都漲了一倍。另外疫苗股也爬升很兇。相反和和疫情有關的科技股開始回落，像ZOOM跌了25%。

他說，想冒險可選擇投資小盤股，小盤股動力很足且比較安全。

曾任職紐約華爾街投行的楊家淦，建議順勢而為。他說，投資沒人能買到最低，賣到最高，要跟著潮流。市場在年底到明年初這段時間會比較活躍，大部分人在2020年賺了不少錢，為了省稅，在年底會為因為稅率出售一些股票，也有人會持有到明年年初賣，因此他認為明年初市場會下降。

他說，現在買什麼都會有機會，但要小心盯著看市場走勢，除了他一直推薦的小型股和能源股，也推薦鋼鐵股和生物科技股票，但是生物科技股票波動性很大，要小心謹慎。

有投資者看重房地產股，和房地產信託投資基金（REITs）現在價格低和股息高的特點，袁福廷認為，REITs受到政府立法限制，收入減少很多，很多房東都在倒貼。雖然這類股票現在價位夠低，但是短期不是好的投資目標，因為有收支不平衡風險。股票要把錢用在刀口上，哪些行業跑的快就買在哪裡。

金融投資與財富管理專家林日昇則認為，那些在二線城市的住宅類REITs或可為之，但是那些以大城市寫字樓和零售店為主的REITs則近況艱難。

楊家淦認為，REITs十多年前很受歡迎，但過去幾年回收一般，利息也不好，沒法賺到錢。加上政府政策的諸多限制，獲利率沒有那麼高。如果喜歡房地產行業，或直接投資房地產，或買那些Home Builder的股票更為理想。如果偏好高股息的股票，可選擇像IBM、可口可樂這樣的大盤股，這些都是被市場長期考驗過的高股息股票。

股票 投資 房地產

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