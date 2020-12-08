我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠確診逾1500萬例 死亡28.5萬

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

華人護士呼籲超市：醫護免排隊多給點時間救治病患

記者丁曙／蒙特利公園市報導
疫情下的華資超市排隊購物排隊時間長。(記者丁曙／攝影)
疫情下的華資超市排隊購物排隊時間長。(記者丁曙／攝影)

自從新冠疫情爆發以來，加州疫情嚴重，截止12月7日，確診案例136萬6435例，死亡1萬9935例，完成測試2549萬3351例。一線醫護人員為救死扶傷付出了極大的辛勞，少有時間打理家務，希望超市能夠給點方便。

8日上午，華人護士莉迪婭(Lydia)致電本報，敍述守在醫院一線崗位的醫生護士們，因為工作需要經常連續工作幾天幾夜，甚至36小時不下崗，回到家裡已是精疲力盡。然而，醫護人員家庭同其他家庭一樣，也要打理一日三餐、照顧老人孩子。最近節日季節來臨，加州又進入了「區域居家避疫」時期，超市商場限制客容量僅20%，每一家超市門內外都在排著長隊，購物需要很長時間。她希望在當前特殊時期，能為一線醫護人員行個方便，只要出示醫護工作者證件，便可以直接入場，豁免在店外排長隊等候。

莉迪婭說，她和一些華人同事習慣在華資超市購物，曾經向聖蓋博谷（San Gabriel Valley）地區的一些華資超市建議，讓一線醫護人員免排隊入場，但是反應不同。夏威夷超市十分支持，為醫護人員開闢了直通道。但是，也有個別華資超市不肯通融，堅持所有客人都要排隊進場，不論工作性質。

莉迪婭說，她們並不是要特權，但當前是一個特殊時期，醫護人員處在高風險的第一線。如果他們能有多一點工作時間，可以挽救更多人的生命；如果能有多一點休息時間，可以更充沛的精力投入救護工作。因此，希望商場和其他消費者能夠理解和支持，「我為人人，人人為我」!

華資超市 加州 疫情

上一則

火災年年有 不要在你家--警惕聖誕樹火災

延伸閱讀

任命賀錦麗、貝西拉空缺 攪動加州政局

任命賀錦麗、貝西拉空缺 攪動加州政局
新州醫護染疫 工會要真實數字

新州醫護染疫 工會要真實數字
貝西拉前進白宮 加州檢察長換誰當？

貝西拉前進白宮 加州檢察長換誰當？
首批疫苗 聖縣將獲1.7萬份 醫護優先接種

首批疫苗 聖縣將獲1.7萬份 醫護優先接種
加州居民打疫苗 恐要等到明年中

加州居民打疫苗 恐要等到明年中
助學金依舊慷慨！加州州大秋季入學 申請延長至12•15

助學金依舊慷慨！加州州大秋季入學 申請延長至12•15

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
現在南加不買房，恐悔一生？（網絡圖片）

世說新聞╱疫後房價又要飆？ 現在不買悔一生

2020-12-02 02:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕