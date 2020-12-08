華人護士呼籲超市：醫護免排隊多給點時間救治病患

疫情下的華資超市排隊購物排隊時間長。(記者丁曙／攝影)

自從新冠疫情 爆發以來，加州 疫情嚴重，截止12月7日，確診案例136萬6435例，死亡1萬9935例，完成測試2549萬3351例。一線醫護人員為救死扶傷付出了極大的辛勞，少有時間打理家務，希望超市能夠給點方便。

8日上午，華人護士莉迪婭(Lydia)致電本報，敍述守在醫院一線崗位的醫生護士們，因為工作需要經常連續工作幾天幾夜，甚至36小時不下崗，回到家裡已是精疲力盡。然而，醫護人員家庭同其他家庭一樣，也要打理一日三餐、照顧老人孩子。最近節日季節來臨，加州又進入了「區域居家避疫」時期，超市商場限制客容量僅20%，每一家超市門內外都在排著長隊，購物需要很長時間。她希望在當前特殊時期，能為一線醫護人員行個方便，只要出示醫護工作者證件，便可以直接入場，豁免在店外排長隊等候。

莉迪婭說，她和一些華人同事習慣在華資超市 購物，曾經向聖蓋博谷（San Gabriel Valley）地區的一些華資超市建議，讓一線醫護人員免排隊入場，但是反應不同。夏威夷超市十分支持，為醫護人員開闢了直通道。但是，也有個別華資超市不肯通融，堅持所有客人都要排隊進場，不論工作性質。

莉迪婭說，她們並不是要特權，但當前是一個特殊時期，醫護人員處在高風險的第一線。如果他們能有多一點工作時間，可以挽救更多人的生命；如果能有多一點休息時間，可以更充沛的精力投入救護工作。因此，希望商場和其他消費者能夠理解和支持，「我為人人，人人為我」!