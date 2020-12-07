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影╱帶你看南加內陸首日實施居家避疫令的情景

記者啟鉻／奇諾市報導
安大略購物廣場戶外就餐區7日仍有人在正常使用。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物廣場戶外就餐區7日仍有人在正常使用。（記者啟鉻／攝影）

加州州長紐森宣布新一輪的居家避疫令，於6日午夜起在內陸的河濱縣、聖伯納汀諾縣實施。然而當地的奇諾市、東谷市和安大略市等地民眾，有些人認為內陸疫情較輕，執行居家避疫令應該不會很嚴格，並有業者對新政令一無所知。華人醫師則說，家庭成員及親友間更要小心病毒傳播。

影音來源：記者啟鉻

對於新居家避疫令，內陸居民似乎並未認真對待。奇諾岡市位於71號公路旁一個廣場的美甲店，在遵守一般避疫規定前提下，仍正常營業。超市購物顧客也只是戴口罩、保持社交距離。與實施新居家避疫規定前未有新的變化。

一名修理手機業者表示，內陸疫情較比洛杉磯要輕很多，所以即使實施新居家避疫令，當地民眾也不會太過於遵守。在安大略市Ontario Ranch大道上一處購物廣場，一名工人說，無論怎樣，人們需要工作，沒有工作賺錢，怎能養家？

河濱市家庭醫師鄭從雲表示，很多病是家庭成員從外面帶進病毒傳染給家人。新冠肺炎傳播也不例外，往往是某個家庭成員在外面不小心感染，在無症狀情況，與家人親密接觸感染父母或妻子兒女。而西裔、非裔居民之所以感染較多，與多名家人在一起居住，有人感染後，很快感染家庭成員。雖然疫苗已問世，但誰也不敢說注射疫苗百分之百有效，但注射疫苗可以阻隔病毒傳播更多人群。

一位不願透露姓名的家庭醫師認為，實施新居家避疫令，要想更有效阻隔病毒，不經常在一起的家人就不要舉辦聚會。若遠足健行，參與的友人之間也要嚴格避疫，戴口罩保持社交距離，千萬不要大家見面後很親熱，聊起來後，就大咧咧忘記避疫規定。

東谷市華裔居民馮女士對於新居家避疫令，理解為與平日防疫措施沒有什麼兩樣。律師鄭博仁認為，對於個人而言，新政令要求除了必須的基本工作和辦事外，民眾不得外出，並且禁止個人與其他家庭成員，舉辦私人聚會。但不會禁止戶外運動。

新居家避疫令要求關閉室外就餐。安大略購物中心附近餐廳，已經取消戶外就餐服務。一家餐廳職員表示，7日開始取消室外就餐服務，三周後會按照通知或可能恢復。但購物中心美食廣場在室外的餐桌，仍然有人在一起就餐。有顧客對新政令表示疑惑，認為是否業者可以按照各自的理解去執行。

附近一家餐廳已經取消戶外就餐服務。（記者啟鉻／攝影）
附近一家餐廳已經取消戶外就餐服務。（記者啟鉻／攝影）

居家避疫 疫苗 社交距離

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