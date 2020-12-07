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儘管民眾抗議 拜登任命洛市市長為就職委員會聯合主席

記者鄭敖天/綜合報導
賈西提與拜登於2015年在洛杉磯舉辦的一場圓桌會議上相談甚歡。（洛杉磯時報）
賈西提與拜登於2015年在洛杉磯舉辦的一場圓桌會議上相談甚歡。（洛杉磯時報）

美國當選總統拜登（Joe Biden，前譯白登）宣佈將任命洛杉磯市市長賈西提為其總統就職儀式委員會（Inaugural Committee）聯合主席。這一任命之前曾遭到許多抗議者反對。

賈西提在之後發表的聲明表示，就職典禮將代表美國人將重新走向團結和重建。儘管目前美國正在面對衛生、民生以及氣候上的多重挑戰，但現在正是美國人走到一起，團結起來並向前邁進的時候。

在這項決定發表的一天前，洛杉磯市警方與抗議者在賈西提的宅邸外發生衝突，導致一人被捕。多名選舉官員譴責警方此舉是在鎮壓言論自由。此批抗議者已在賈西提宅邸外連續抗議達13天，目標是勸阻拜登不要任命賈西提為總統就職儀式委員會聯合主席。

除賈西提外，總統就職儀式委員會的另外四名聯合主席，分別為聯邦眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）、密西根州（Michigan）州長華特米爾（Gretchen Whitmer）、德拉瓦州聯邦眾議員羅徹斯特（Lisa Blunt Rochester）和路易斯安那州（Louisiana）聯邦眾議員李察曼（Cedric Richmond）。

美國 拜登 眾議員

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