影╱南加居家避疫令生效第一天 華人熱鬧商區變這樣？

聖蓋博谷華資商號林立，但生意受疫情打擊，如今顯得頗為冷清。（記者王全秀子／攝影）

南加洛杉磯 縣等六縣新冠疫情 嚴峻，加州政府要求開始實施為期三周的居家避疫令，其中有人身接觸的理髮店、美甲店被要求關門。業者大吐苦水入不敷出，無法負擔店面房租等開銷；疫情反反覆覆，商家重新開門又再關門，心情如同聖蓋博 谷7日的陰天一樣糟糕。

影音來源：記者王全秀子

聖蓋博谷的山谷大道（Vally Blvd）橫穿阿罕布拉、聖蓋博、羅斯密、天普等城市，華資商號林立。但昔日擁堵，生意火熱的現象，猶如7日「大降溫」的天氣一樣，許多商家門上張貼關門告示，以及聯邦疾病防治中心（CDC）頒布的衛生指令，疫情讓各行各業備受打擊。

全統廣場二樓的美甲店和美髮店大門緊閉，美甲店還提供美睫、手腳護理和紋繡服務。一名女員工表示，已接到關門通知，當天她專門到店內將玻璃櫥窗和大門封住，並做最後的清潔打掃，然後關門回家，何時開門只能等政府通知。她對生意再次關門頗感無奈，但也不得不遵守政府規定，感嘆「打擊肯定很大」。認為疫情反覆再次關門，無論對商家還是打工族，都不是好事。

而在這家美甲店旁邊的美髮店，大門緊鎖，只張示著「請戴上口罩」的衛生指令，以及業者的聯絡電話。全統廣場靠近刁馬大街（Del Mar Ave）出口對面，也有一排商鋪，其中有一間美容、按摩店和一間理髮店，商家全都關門，店內空無一人。

僅在刁馬街和山谷大道交界處，有大約三、四家華資理髮店。在夏威夷超市廣場營業的「夏威夷沙龍」是當天唯一還在營業的美髮店，業者Michelle表示，她接到通知7日下午1時前須關門，在這之前她還在工作，希望完成此前已經預約好的客人。

Michelle表示，疫情加劇理髮店必須再次關門，目前的營業收入根本負擔不了房租等成本開銷，政府發的救濟也根本不夠用，作為商鋪租戶他們也和房東商量是否能寬限或是減免，但無論如何他們最大的心願就是能繼續營業，儘快恢復生意。她每次替客人剪完頭髮，都會消毒清潔理髮工具，客人坐過的椅子，嚴格遵守衛生規定。再次關門的命令讓她有苦難言。

這個冬天無疑是美髮及各個服務行業的寒冬，位於聖蓋博大道（San Gabriel）和Las Tunas大街的華資理髮店「三里屯美髮沙龍」（San Salon）業者Figo林老闆表示，他的理髮店6日就暫停營業，初步是關門三周，進一步消息有待政府通知。

理髮店開門關門其實已經反覆數次，上一次重新開門後，林老闆一直在戶外理髮。不論洛杉磯高溫還是山火惡劣天氣，他堅持戶外營業只為了謀生。指出疫情期間生意受到一定程度的影響，同時強調，希望大家出門都戴好口罩，尤其那些不願意戴口罩的民眾要重視戴口罩，疫苗也快點出來，讓民眾快點接種，經濟活動才能初步回覆正常。