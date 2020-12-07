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連發兩起持槍搶案 格蘭杜拉警方求線索

記者楊青／格蘭杜拉報導
格蘭杜拉警方公佈最近當地兩起持槍搶劫案嫌疑人照片，希望知情民眾提供任何相關信息。（格蘭杜拉警察局提供）
格蘭杜拉警方公佈最近當地兩起持槍搶劫案嫌疑人照片，希望知情民眾提供任何相關信息。（格蘭杜拉警察局提供）

格蘭杜拉（Glendora）警方尋求公眾幫助，希望知情民眾提供最近發生在當地的兩起持槍搶劫案嫌疑人相關信息。

兩起搶劫案分別發生在11月17日（星期二）和11月25日（星期三）。11月17日下午5時19分左右，一名受害人在住家附近行走時，一名男子向他逼近，突然揮舞半自動手槍，要求受害人交出錢包和手機。受害人沒有反抗，馬上交出手機和錢包。

11月25日下午4時56分左右，第二名受害者剛剛停好車走在街上不久，就被一名男子逼近，男子向女受害人展示一把手槍，同時要求對方把錢包給他。女受害人不知所措時，對方已將錢包搶走。

根據受害人回憶，嫌犯為西裔男性，20多歲，身高約5呎8吋，體形較壯。駕駛的可能是一輛90年代後期的紅色四門汽車，貌似豐田（Toyota Camry），汽車引擎蓋和行李箱上的油漆剝落，前後車窗著色較深，加州車牌，車牌第一個數字可能是「 7」。

格蘭杜拉警方呼籲知情者提供信息。警方提醒，儘管兩位受害者都沒有受傷，但還是請民眾不要接近嫌疑犯，因為他可能持有槍枝。知情者可致電格蘭杜拉警局626-914-8250，與值班指揮官聯繫，或通過[email protected]發送電郵給警探Mike Howell。

格蘭杜拉警方公佈最近當地兩起持槍搶劫案嫌疑人汽車照片，希望知情民眾提供任何相關信...
格蘭杜拉警方公佈最近當地兩起持槍搶劫案嫌疑人汽車照片，希望知情民眾提供任何相關信息。（格蘭杜拉警察局提供）

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