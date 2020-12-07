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南加洛縣百年來迎來首次全是女將的五位縣政委員

洛杉磯訊
洛縣五個區的縣政委員都是女性，分別是第二區縣政委Holly J. Mitchell（左起）、第三區縣政委Sheila Kuehl、第一區也是新上任的縣政委員會主席蘇麗絲、第四區縣政委韓珍妮，以及第五區縣政委巴格。（洛縣政府提供）
洛縣五個區的縣政委員都是女性，分別是第二區縣政委Holly J. Mitchell（左起）、第三區縣政委Sheila Kuehl、第一區也是新上任的縣政委員會主席蘇麗絲、第四區縣政委韓珍妮，以及第五區縣政委巴格。（洛縣政府提供）

洛杉磯縣百年來迎來首次縣政委員（the Board of Supervisors ）全部都是女將，具有劃時代意義。洛縣第二區的Holly J. Mitchell確認當選該區的縣政委員，並已於周日宣誓就任，意味著洛縣五個區的縣政委員都是女性。女性主導會對未來洛縣婦女和兒童權益帶來新的改變。

第二區之前是由非裔萊得利•湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）擔任縣政委員12年。

代表第一區的縣政委員，也是新上任的縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L.Solis）表示，洛縣打破了性別的玻璃天花板，對於世界各地的女孩和婦女來說是一種正面鼓舞。現在大家面臨如此巨大不確定性之際，她感謝那些致力於幫助受疫情影響最大的社區，幫助遊民、創造經濟適用房、協助婦女擁有小型企業的同事們。疫情對婦女和兒童造成的打擊最為嚴重，特別是對年輕母親造成的經濟損失巨大。女性立法者提出並通過很多婦女和兒童問題的立法。現在洛縣擁有五名女性主管，未來情況更將如此。

另三名女性縣政委分別是代表第三區的Sheila Kuehl，以及分別代表第四和第五區的縣政委韓珍妮（ Janice Hahn）和巴格（ Kathryn Barger）。

洛縣 疫情 蘇麗絲

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