(畫面暴力)洛杉磯警員與黑命貴示威者再次全武鬥

洛杉磯警員與「黑命貴（Black Lives Matter）」示威者再起衝突。（黑命貴推特）

洛杉磯 警員與「黑命貴（Black Lives Matter）」示威者再起衝突，後者連續13天洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）家門口遊行 ，要求總統當選人拜登不要任命賈西提為內閣成員。因為遊行擾民，大批警員6日前往驅離並逮捕違規者，但事件很快演變成武鬥。

洛杉磯市警局發言人Melissa Podany表示，6日上午10時30分，警員試圖控制遊行現場的混亂狀況時（crowd management mode），有示威者違規使用聲音傳達範圍超200呎的擴音器（bullhorn）。而且示威期間，警方還曾接到附近居民的擾民報告。

Podany說，當四名警員試圖逮捕違規的遊行者時，其他示威者開始圍攻警員。最終使用擴音器的嫌犯逃離現場，警方則逮捕一名涉嫌干擾執法的示威者。

黑命貴組織者則在推特 上表示，警方攜帶鎮暴裝備前來，在沒有任何示警的情況下突然對遊行人群動手，遭警方暴力對待的示威者者中，有小孩、老人與殘疾人。這就是為什麼要持續削減警員預算的原因。

據黑命貴組織上傳到推特的視頻，警方示威者圍攻過程中，使用警棍等防身。雙方在近距離接觸後，上演武鬥群毆。