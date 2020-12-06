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影╱南加洛縣唯有巴市6日還能最後一天提供戶外用餐

記者李雪／巴沙迪那市報導
6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，還需排隊領號。（記者李雪／攝影）
6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，還需排隊領號。（記者李雪／攝影）

南加地區6日午夜開始執行「區域居家避疫」規定，計畫將實施三周。近來作為洛杉磯縣唯一可以戶外用餐的巴沙迪那市，6日預計將是2020年最後一天提供戶外用餐。

影音來源：記者李雪

由於巴市日前剛完成聖誕點燈，6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，不少店鋪還需排隊等號。而科羅拉多大道、格林街等主要的商業道路上仍車來車往，停車位難求，若不是人人都戴著口罩，似乎很難看出疫情陰影。不過按照州府規定，南加地區將實施更嚴格的避疫措施，這些餐館事實上在幾小時後，晚上10時之後就需要關閉戶外用餐服務，只留下外賣，餐飲業主們只能期待明年1月能重開堂吃和戶外用餐。

家住亞凱迪亞市的胡先生和一位好友6日晚間，特意來到巴市一家餐廳用餐，他表示因為這位好友近日要啟程回中國，原本計畫下周一起吃飯，但洛縣餐館都關掉戶外用餐，於是決定提前到6日碰頭。可能是太多食客都想要趁關門前用餐，餐館生意太好還排了20分鐘隊，才等到餐位。不過餐館的戶外用餐區大多都是兩、三人的小桌聚餐，且都注意保持距離和戴口罩，因此倒也不太擔心。

巴沙迪那市早先和洛縣不同調，允許餐飲戶外用餐，但執行更嚴厲的強制口罩令，一直引發討論。5日巴沙迪那市府確定，6日晚間10時開始，餐館需關閉戶外用餐。

6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，...
6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，還需排隊領號。（記者李雪／攝影）
6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，...
6日傍晚的老城區商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各家餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，還需排隊領號。（記者李雪／攝影）

洛縣 南加 亞凱迪亞

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