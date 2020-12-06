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南加又實施新居家避疫令 華人稱不會有積極效果

記者啟鉻／洛杉磯報導
聖谷東區華人業者對新居家避疫令看法兩極，有業者認為不會有什麼積極效果。（記者啟鉻／攝影）
聖谷東區華人業者對新居家避疫令看法兩極，有業者認為不會有什麼積極效果。（記者啟鉻／攝影）

南加州包括洛杉磯縣在內的多個縣，自6日（周）晚11時59分啟動區域居家避疫令，為期三周。從聖蓋博谷東區華人居民及業者反應，多認為生命最可貴，避疫最重要。但也有華人表示，即使官方嚴格規定，但若自己不注意生活細節，避疫三周照樣群聚，病毒還會繼續傳播。也有長者對新居家避疫令一無所知，並有華人業者認為，新居家避疫令不會有什麼積極效果。

影音來源：記者啟鉻

鑽石吧市（Diamond Bar）位於Grand街與鑽石吧大道交匯處一個商業廣場上，一家華資餐廳業者表示，已經獲悉新居家避疫令，雖對商家經營會帶來負面影響，但為了避疫保護生命更重要，所以會積極配合。疫情爆發以來，商家受打擊很嚴重，也不怕再次打擊了，維持生活總是會有辦法的。

羅蘭岡可利馬路上一家名叫「5餅2魚」的餐館業者也有同感。她說，自疫情發生以來，生意掉了一半多。覺得美國控制疫情不太得力，不如台灣疫情控制的好。主要是大家喜歡我行我素，而且民眾對疫情都有些疲倦了。她非常歡迎新居家避疫令，從長遠來看對所有民眾都有幫助。

另一個與香港廣場一街之隔的商業廣場小吃街，名叫海倫的業者表示，即使實施最嚴格居家避疫令，但若每個人不注意採取防疫措施，也不會起什麼作用。張先生也表示，三周居家避疫令後，若人們還是參加聚會彼此密切接觸，還會讓病毒繼續傳播。所以重要的是保持社交距離，即使注射疫苗後也要注意社交距離。

經營華人傳統瓷器的許女士說，疫情發生前，在爾灣市經營三年，生意還算可以。但2020年3月初搬遷到羅蘭岡後，正遇到疫情發生，第一次居家避疫令讓生意停留近四個月。目前經營收入連房租繳納都很困難，只是苦苦維持。現在又遇到另一次居家避疫令，雖然很理解政府用心，但生意若繼續惡化，或考慮關門歇業。許女士認為，新居家避疫令不會有什麼效果，現在不少華人居民對疫情病毒傳播也不太重視了。

居家避疫 疫情 華人

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