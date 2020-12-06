洛市餐館業主視頻推特獲百萬關注 怒斥洛杉磯市長

視頻中這位餐飲業主帶著哭腔怒斥洛杉磯市長。（視頻截圖）

「我失去了一切！我擁有的一切都被奪走了！」近日一段洛杉磯 餐館業主怒斥洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）的視頻，在推特上獲得870萬人次觀看，並引發大量爭論。

在視頻里，這位業主表示，由於洛縣新下達的居家避疫令，此前花大量心血準備的室外就餐區被迫閒置。而在她餐館旁邊的停車場上，一個電影 公司正在搭建電影佈景，其設置的員工休息區與業主餐館外的室外就餐區，並無明顯區別。這一情況激起了視頻中的業主的憤怒。

「政府沒有給我一分錢！我的生意無法在疫情 中生存，我的員工也無法在疫情中生存。」這位業主在視頻中怒吼道。

在視頻中，這位業主憤怒的指責洛杉磯市市長賈西提強制下令洛市餐飲業關閉室外用餐，卻允許電影公司在室外運行。她表示賈西提和加州州長紐森（Gavin Newsom）應對所有在疫情中失去工作的人和破產的商戶負責。

截至發稿，已有3萬多人在視頻下留言。絕大多數支持業主觀點，並批評洛杉磯市和加州政府虛偽，不顧小業主們死活。但也有網友表示，電影業和餐飲業屬於不同行業，不應武斷的將其相提並論。