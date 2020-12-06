橙縣疫情反撲實施居家避疫令 但縣警局不會執法

橙縣警察局長Don Barnes強調「遵守衛生命令是個人責任而不是執法問題」。（橙縣警局臉書翻拍）

橙縣 新冠疫情迎來高峰，6日報告了2025例新病例和15例死亡。南加 疫情反撲，觸發了包括橙縣在內的南加多縣必須實施居家避疫令。不過橙縣縣警局拒絕對該令執法，並呼籲政策制定者不應懲罰享受自由的居民，但醫院則表示需要額外人手。

截至6日橙縣的感染病例總數達8萬6878例，死亡人數為1633人。染有新冠病毒住院的人數從5日的842人增加到848人，加護病房（ICU）中的患者人數從193人增加到209人。

根據加州 新令，當加護病房床位供應量6日仍低於15％時，便會觸發居家令。5日南加州11個縣的可用重症監護病床容量為12.5％，較前一天的13.1％有所下降，6日則跌至10.3％。如果下個月的加護病床容量預測高於或等於15％，則地區將有資格在12月28日脫離「居家令」。根據橙縣衛生局數據，該縣6日有18％的重症監護病床可用。

橙縣警察局長Don Barnes強調「遵守衛生命令是個人責任而不是執法問題」，他表示橙縣警長的部門將對此保持一致。縣警局的警員將不會被派遣或回應以強制民眾遵守面部遮掩、社交聚會或遵守「居家令」的報警電話。他鼓勵民眾努力遵循公共衛生建議，例如戴好臉罩和保持社交距離等，來防止病毒傳播。但他也表示，政策制定者不得懲罰那些為謀生、為保持其心理健康，或享受自由的居民。

不過橙縣的醫院正在努力為加護病房配備人員，因為加護病房需要護士有更高程度的培訓。橙縣全球醫療中心（Orange County Global Medical Center）的首席執行官Derek Drake表示醫院正在努力應對新冠患者的激增，需要額外的加護病房人員配備。