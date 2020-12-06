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加州保護租戶的3088法案 不包括商業地產租戶

本報記者╱洛杉磯訊
律師鄭博仁指出，3088法案明確將商業地產的租戶，排除在「租戶」的法律定義之外。（鄭博仁律師事務所提供）
律師鄭博仁指出，3088法案明確將商業地產的租戶，排除在「租戶」的法律定義之外。（鄭博仁律師事務所提供）

受新冠疫情影響，大批員工失業，不少租客因付不起房租面臨被房東驅逐的威脅，以致加州府會通過了限制屋主驅趕租客，並經由加州州長紐森簽字，於9月1日起生效的 AB3088法案。然而該法案在適用上其實不包括商業地產租戶，同時針對商業租戶被驅趕的一項保護早已截止。專家建議，商業租戶與房東若有租金上的爭議，可透過協商解決問題。

AB3088法案主要是幫助受疫情影響無法負擔房租的住宅租客，不致於被房東驅逐，以致流離失所。該法案主要與三個時間點相關，第一個時間點是今年3月1日之前，被定為不受法案保護期；第二個時間點是從3月1日到8月31日，被稱為是法案保護期；第三個時間點是9月1日生效日到明年1月31日，被稱為法案過渡期。

根據法案，如果租客在法案保護期財務狀況受疫情影響並能提供相應證明，房東不准驅趕租客。在法案過渡期，如果租客能提供財務不足證明，以及已繳交25%的房租，按規定不能被驅逐。一旦有房東通過如斷水斷電等措施間接驅趕租客，被視為違反AB3088，將會處以1000至3000元不等罰款。

律師鄭博仁指出，商業租戶以前曾受加州司法委員會（California Judicial Council）的《緊急狀態規則》（Emergency Rule）第1條保護，有效禁止了加州法院受理驅趕房客的相關訴訟。但1號緊急法規已於月前到期。固然一些地方法令還將驅逐保護範圍擴大到商業租戶，但是，許多地方法規已經失效，或者比新的3088法案的有效期更短。因疫情而遭遇經濟困難的商業租戶，應與法律顧問積極商討，以確定當地法令是否會使他們受益。

3088法案明確將商業地產的租戶，排除在「租戶」的法律定義之外。因此，新法案未涵蓋商業地產，商用租戶不會獲得與住宅租戶相同的全州範圍的驅逐保護。商用地產的房東可能會以驅趕房客起訴其商業租戶，除非這些不動產位於一個有自行驅逐延期令的城市或縣。

鄭博仁分析，對於遇到與疫情相關的困難租戶，因為缺乏全州範圍的商用租賃統一規定，他們只能依賴範圍和期限各異的地方法令。當然，租戶還可以選擇與房東商量雙方都同意的條件以獲得租金優待，包括：租金折扣、延期付租或降低租金，從而避免驅逐。

房東 租客 疫情

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