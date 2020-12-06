限制中共黨員及家屬入境，是取消十年簽證的信號？（檔案圖）

限制中共 黨員及家屬入境是取消十年簽證 的信號？美國紐約時報報導，美國政府發布新規，限制中共黨員及其直系親屬赴美旅行，且將中共黨員及家屬旅行簽證的最長有效期限制在單月單次入境。移民律師對新政策解讀不一，有律師認為這是取消十年簽證和限制所有中國 人來美的信號，也有律師認為此舉只是政治施壓，並無實際殺傷力。 還有律師認為這只是舊話重提。

律師劉龍珠表示，該政策可理解是對中國全面收緊的訊號，因為中共黨員和家屬可覆蓋影響人數有3億人。而這些人在中國是經濟能力、消費能力較高的階層，也是來美的主要族群。限制這些人入境，也就等同於限制所有能夠進入美國的中國人入境。

他說，把十年簽證的多次改單次，某種程度上表示中美十年簽證沒有存在的意義，是中美關係全面脫鉤的訊號。很多人寄希望拜登（Joseph Biden，前譯白登）上任後會改變移民政策，但實際的可能性不大。因為在第一次總統辯論時，談到中國政府抗疫成功話題時，拜登對中國態度並不友善，且如果拜登上台後對中國特別友善，反而會加深之前對他和中國政府私相授受的嫌疑。和川普相比，拜登不是一個人說的算，他背後有黨派和利益群體的牽制。

律師許俊良則認為新政是一種政治宣言多過實際影響。他說，如按新聞說新政即時生效，那在DS160表格應增加相關選項，但目前還沒看到。而且中共黨員眾多，能被記入系統的也只有高官。因此該政策針對的主要是高官階層，但這個階層的兒女親屬多數早就是綠卡或美國公民，新政不可能讓他們重新面試或申請，因此影響不到他們。

律師郝琦認為所謂新政只是舊話重提，早在幾十年前，共產黨員就被列入納粹同級，可不簽發簽證。只是以往信息不發達，無法實際挨個查證。現在信息發達，中國公眾人物履歷都有標註是否為黨員。如果能檢索到，在申請簽證時很容易被拒。

如果在申請簽證或入境時被問到是否為黨員時，郝琦建議是，不問不答，問了少答，不懂不答。千萬不要多說話，不要自動提供信息。每個人都有權保持沉默，但她不建議撒謊，可做限制性的解釋，同時不懂時千萬不要回答，中國人喜歡猜測性回答，這點尤其要注意。