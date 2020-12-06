我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

巴市戶外堂食明熄燈 業主：過一天是一天

記者李雪╱巴沙迪那市報導
5日和6日當天，巴沙迪那市仍然是洛杉磯縣唯一可以享用戶外用餐的城市。（記者李雪／攝影）
5日和6日當天，巴沙迪那市仍然是洛杉磯縣唯一可以享用戶外用餐的城市。（記者李雪／攝影）

南加地區6日晚將開始執行「區域居家避疫」規定，目前防疫政策相對最為寬鬆的巴沙迪那市，也將於周一起停止戶外用餐。不過周末5日和6日兩天，巴市仍然是洛杉磯縣唯一可以提供戶外用餐的城市。

巴沙迪那市目前仍在實施市府早先敲定的防疫措施，包括允許餐飲戶外用餐，但執行更嚴厲的強制口罩令。5日下午，巴市發言人Lisa Derderian表示，市府已最終確定，6日晚間10時開始，餐館需關閉戶外用餐。

政策多變令餐館業主難以安排。巴市的餐館業主5日正在抓緊最後的機會做戶外用餐服務。按規定，5日和6日當天，巴市仍是洛杉磯縣唯一可以享用戶外用餐的城市。「幺妹火鍋」負責人唐女士無奈表示，「啥也不期待了，過一天是一天」，該店從周一（7日）開始只做外賣。

「對於業主來說，真的是有點兒戲」。唐女士表示，但也沒有太多選擇，只能聽天由命。不過她仍保持正面心態，表示會努力扛過去，疫情來了就做外賣，希望等到明年1月時疫情能好轉，可以開放堂吃。

Derderian表示，巴市的個人服務業務，包括美髮和美甲沙龍，和所有酒吧將被關閉至少21天，所有零售場所的接客容量為20％。已獲豁免的學校和兒童保育設施允許繼續運營。此外，市府官員正在等待州政府關於其他限制的更具體指導。市政經理Steve Mermell對不能再提供戶外堂食的餐廳，以及所有人的影響深表歉意。但他強調鑑於情況的嚴重性，採取這種規模的措施也是必要的。

疫情 洛杉磯 防疫

上一則

區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客哀嚎：日子沒法過了

延伸閱讀

洛縣補助餐飲業 將恢復申請

洛縣補助餐飲業 將恢復申請
洛縣補助餐飲業 將恢復申請

洛縣補助餐飲業 將恢復申請
洛杉磯縣巴市戶外堂食明熄燈 業主：過一天是一天

洛杉磯縣巴市戶外堂食明熄燈 業主：過一天是一天
金山周日起實施新居家令 禁止戶外用餐 重擊華埠餐飲業

金山周日起實施新居家令 禁止戶外用餐 重擊華埠餐飲業
巴沙迪那市6日晚起暫停戶外堂食

巴沙迪那市6日晚起暫停戶外堂食
華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」

華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」

熱門新聞

現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優