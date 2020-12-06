巴市戶外堂食明熄燈 業主：過一天是一天

5日和6日當天，巴沙迪那市仍然是洛杉磯縣唯一可以享用戶外用餐的城市。（記者李雪／攝影）

南加地區6日晚將開始執行「區域居家避疫」規定，目前防疫 政策相對最為寬鬆的巴沙迪那市，也將於周一起停止戶外用餐。不過周末5日和6日兩天，巴市仍然是洛杉磯 縣唯一可以提供戶外用餐的城市。

巴沙迪那市目前仍在實施市府早先敲定的防疫措施，包括允許餐飲戶外用餐，但執行更嚴厲的強制口罩令。5日下午，巴市發言人Lisa Derderian表示，市府已最終確定，6日晚間10時開始，餐館需關閉戶外用餐。

政策多變令餐館業主難以安排。巴市的餐館業主5日正在抓緊最後的機會做戶外用餐服務。按規定，5日和6日當天，巴市仍是洛杉磯縣唯一可以享用戶外用餐的城市。「幺妹火鍋」負責人唐女士無奈表示，「啥也不期待了，過一天是一天」，該店從周一（7日）開始只做外賣。

「對於業主來說，真的是有點兒戲」。唐女士表示，但也沒有太多選擇，只能聽天由命。不過她仍保持正面心態，表示會努力扛過去，疫情 來了就做外賣，希望等到明年1月時疫情能好轉，可以開放堂吃。

Derderian表示，巴市的個人服務業務，包括美髮和美甲沙龍，和所有酒吧將被關閉至少21天，所有零售場所的接客容量為20％。已獲豁免的學校和兒童保育設施允許繼續運營。此外，市府官員正在等待州政府關於其他限制的更具體指導。市政經理Steve Mermell對不能再提供戶外堂食的餐廳，以及所有人的影響深表歉意。但他強調鑑於情況的嚴重性，採取這種規模的措施也是必要的。