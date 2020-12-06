洛縣補助餐飲業 將恢復申請

洛縣餐飲補助計畫將恢復申請。（本報檔案照）

洛杉磯 縣發展局（LA County Development Authority）宣布，稍早遇技術故障而暫停申請的洛縣 餐飲補助計畫（LA County Dining Grant Program)將於7日重新開放申請。

重新開放申請的日期為12月7日（周一）上午8時開始或到8日下午5時，或收到2500份申請為止。申請網站為keeplacountydining.lacda.org。

洛杉磯縣發展局已聯繫成功註冊並提交完整申請的賬戶，並建議成功提交的賬戶不必重新申請；但是已經註冊尚未成功提交申請的賬戶也會收到電子郵件，指導他們如何繼續完成申請。除了以上兩種情況，其他用戶必須重新註冊、申請。

洛縣餐飲補助計畫經費約560萬元，申請補助的餐館最高可以獲得3萬元補助金，度過疫情期間的經濟難關。該補助項目於11月24日在洛縣委員會通過，資金來源為新冠補助（Coronavirus Aid，Relief）和經濟安全法案補助（CARES Act）撥款。

除洛杉磯市和巴沙迪那市外，凡居住在洛杉磯縣內其他各城市的業主都可以申請。已經獲得洛縣其它補助金，如經濟安全法案補助的業主，將無法申請該項目補助。

要獲得這筆補助資金，餐廳需要符合以下資格：

擁有固定的實體店和設施齊全的廚房，員工少於25名，位於洛杉磯縣內，但不在洛杉磯市或巴沙迪那市內；分店不超過五個（五個分店以一個實體計算），不能是特許專營權餐廳（連鎖加盟快餐等），當前的健康檢查等級為「C」或以上，成立於2020年3月4日之前。

這筆紓困金 將按照洛縣幾個屬地平均分配，每個地區將按照收到申請的前後順序計算，優先給予在11月24日這個時間點已有戶外營業的餐廳，其次是沒有戶外營業的餐廳。符合條件的申請者將在今年12月21日那一周收到通知。

如有疑問，可以到keeplacountydining.lacda.org網站查看或撥打電話626-9433833詢問。有問題可以發郵件至[email protected]。