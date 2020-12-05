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好萊塢華裔製片人曾章紘 小成本電影創佳績

記者啟鉻／洛杉磯報導
好萊塢華裔製片人曾章紘。 （曾章紘提供）
好萊塢華裔製片人曾章紘。 （曾章紘提供）

全美爆發新冠肺炎疫情好萊塢電影產業受極大衝擊，影院關門、部分電影或改檔、撤檔或停拍，電影產業承受巨額損失。不過電影市場並非哀鴻遍地，也有一枝獨秀。一部由華裔製片人曾章紘（Chang Tseng）負責的新片「The Wretched」（森林惡鬼╱兇鄰），雖然是小成本影片，但在近期北美電影市場，獲得連續票房佳績，在歐洲及亞洲市場也頗有口碑。

轉The Wretched片花視頻：曾章紘提供

「The Wretched」是一部驚悚片，2019年完成拍攝製作，2020年5月1日首映。講述一名極具叛逆性格的男孩，正為父母離婚感到壓抑煩悶，外出旅行偶遇森林中藏匿的千年女巫，從而發生一段恐怖遭遇。該片在2019年9月參加加拿大奇幻電影節（Fantasia Flim Festival）首映，獲得影評人好評，媒體綜評分及爛番茄新鮮度令業界為之驚喜。該片華裔製片人曾章紘認為，小成本電影同樣可以有大片效果。有娛樂媒體評價該片成功，是因為將多重元素融為一體。

這部影片於2020年5月1日起在北美市場公映，並因新冠肺炎疫情爆發，部分業界人士看來，這部片子無法在疫情中獲得較好票房。曾章紘說，原計畫5月初在全美十家影院公映，另在網上由觀眾訂購線上觀看。但因疫情室內影院關閉，但令人驚喜的是，露天汽車電影院開始興起，這部影片的風格正適合在汽車裡觀賞；公映六周，票房達120餘萬元。在疫情如此嚴峻下，影片能有如此票房，出乎意料。曾章紘感到欣喜，認為得益於汽車影院重新崛起。同時該片線上觀看也有十餘萬次，表現不俗。

曾章紘來自台灣，目前住在聖蓋博谷東區，與年邁母親一起生活。他說十幾歲來美，讀高中上大學，偶然的機遇進入好萊塢電影圈，從製片助理開始做起。20餘年過去，他負責製片的電影及電視片有數十部之多，他也磨練成資深製片人。他說，作為製片按照一般管理程序，包括籌備劇本、打理經費、前期工作、開拍、後期製片及出版等內容。目前在好萊塢電影圈，能夠說流利中英文的華裔製片人少之又少。負責製片，必須控制好經費，與演員工會打交道、組織拍攝，其中辛苦只有自己知道；每一部片子拍攝都是一次難得磨練，一次經驗積累。

他說，2019年拍攝「The Wretched」主要選景地點在密西根湖，在那裡有五周拍攝時間，然後在洛杉磯攝影棚中有少許鏡頭。他認為這部沒有明星的片子之所以獲得成功，與演員表演真實，少有電腦特效有很大關係。讓整個電影風格更生動，喚起觀眾心底情感和共鳴。由此才獲得主流娛樂媒好評，及觀眾較多溢美之詞。他認為，愈是低成本影片愈難拍攝，在經費控制方面也更不易。好在取景密西根湖，那裡有導演的親屬幫助，很多經費都節省下來。

談起自己的製片人生涯，曾章紘認為，在好萊塢電影圈從事製片人職業，初始入行很困難，但只要好好去做，會得到老闆及同行讚賞。製片人沒有哪個專門學校去教你如何去做，所有管理知識都是從實踐中獲得。華人在好萊塢打拚，更需要勤奮努力才行。

The Wretched影片官方海報。（曾章紘提供）
The Wretched影片官方海報。（曾章紘提供）

電影院 疫情 好萊塢

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