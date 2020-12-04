加州畫五區任一區重症空床率少於15%啟動區域居家令

加州州長紐森（Gavin Newsom）意識到疫情反撲態勢兇猛，下達更嚴格的防疫管制。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）意識到疫情 反撲態勢兇猛，3日下達更嚴格的防疫管制，將各地畫歸五個醫療區：北加、大沙加緬度、灣區、中谷與南加，以判斷當地的ICU空床率。任何一區的ICU空床率少於15%，將啟動「區域居家避疫 」（regional stay-at-home）的行政命令。目前尚未有任何醫療區啟動區域居家避疫令，不過有政府官員預計本周末將有醫療區啟動該項命令。

區域居家避疫命令除了限制社區活動、外出旅行、親身購物、隔夜露營，還要求髮廊、美甲等個人照護業者關門，餐廳只能提供外帶外送服務。另外還禁止旅館接待因旅遊、探訪親友的旅客，只有參與必要行業工作的人員才可入住旅館。

洛縣是加州重災區之ㄧ，每日確診不斷創新高，住院人數持續上升，疫情危及。洛縣衛生局政府官員Christina Ghaly3日表示，據了解，南加州地區將最快在下周初進入區域居家避疫令。其他地區像是灣區多縣的政府官員，也於4日起執行更多措施，預防該區的醫院床位不足。許多政府官員認為，區域居家避疫令一旦在某區啟動，將造成更多居民不便，也將有更多商家面臨經濟困境。

有些疫情稍好的縣民，不滿州政府將多縣畫成區域限制，讓他們陷入「陪綁」的窘境；也有民眾認為這方法不科學。不過多數政府官員支持紐森此舉，認為該命令在緊急時刻有其必要性，相信會減緩疫情惡化的情況。紐森期望這項行政命令，將是在疫苗抵達前的最後版本的居家避疫令。

事實上，加州新冠肺炎患者住院人數不斷攀升。根據洛杉磯時報的數據，加州上周平均每日新增1萬7007例確診，比兩周前增加了61.6%，疫情嚴峻程度超越暑期反撲，暑期當時每日平均新增約1萬例確診。

加州3日確診病例共2萬1185人，創下單日確診人數第二高紀錄。最高紀錄為2萬1848人，出現在11月30日。檢測確診率從兩周前的5.2%升至7.7％。為了避免醫院爆滿，加州政府官員迫切關注各地醫院狀況。截至12月3日，加州共有8831人染疫住院，人數是兩周前的兩倍多。