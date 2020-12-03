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疫情擋不住女性愛美 假日美妝好禮

記者張宏／洛杉磯報導
資生堂男性能量禮物套裝。（官方提供）
資生堂男性能量禮物套裝。（官方提供）

疫情也無法阻擋女性愛美麗，這場疫情或許讓很多人明白好好對自己和自己所愛的人，才是人生王道。聖誕假日臨近，正好可以採購護髮、護膚、美妝的一系列產品，無論是買給自己還是親朋好友，都是實用性超強的禮物。以下是假日美妝好禮。

La Parie逆流而上 推出最尊貴的鉑金復興系列

雖然今年遭遇新冠病毒大流行，但La Parie一直都喜歡逆流而上。在2008年金融危機時推出了鉑金系列，獲得世人追捧。今年同樣在全球疫情肆虐時，推出其歷史上最具革命性的鉑金系列新品。這具有開創性系列的珍貴成分，將該品牌推向新高度，Platinum Rare高級修復復興系列內含鉑金多肽，支持皮膚的自然復興過程，以促進表皮幹細胞更新和細胞功能。重新激活細胞鏈接，細胞外基質更新，表皮細胞更新，改善應激反應和增強皮膚屏障功能。在所有皮膚層上形成一個復興的良性循環，有助於對抗衰老跡象。

珍貴的成分、精緻的香氣、柔和的質感和富有魅力紫水晶風格的包裝，堪稱送給自己和親朋最尊貴的禮物。鉑金系列產品包括鉑金稀有高級復興嫩膚霜（Haute-Rejuvenation Cream）、鉑金稀有高級復興嫩膚眼霜（Haute-Rejuvenation Eye Cream），和鉑金稀有細胞夜間靈丹妙藥（Cellular Night Elixir ）。

Paul & Joe聖誕節限定哆啦A夢美妝套裝

卡通界最強的哆啦A夢今年正好是50周年，繼2018年與Paul & Joe聯名大受好評後，今年再度推出聯名美妝。奶黃色的收納包裡有兩款經典產品，包括Paul & Joe明星產品糖瓷絲潤隔離乳，以透明感的自然妝感大受女生喜歡。這次的哆啦美限定包裝，在瓶蓋部分增加哆啦美可愛掛飾。另外一款是哆啦美印壓紋的修容餅，從哆啦美造型獲得靈感的珊瑚粉色，讓使用者也能有哆啦美的好氣色！因為是限量，現在只有https://www.image118.com/有售啦。

資生堂護膚品和化妝品禮物包

Sephora將資生堂（Shiseido ）最人氣的護膚品，和化妝品組合成各款禮物包，一套就能滿足護膚和美妝雙重需求，相當貼心實惠。禮物套裝包括提拉系列、眼部護理系列、皮膚能量系列、光滑嫩膚系列等，總有一款適合你。

La Parie新推出的Platinum Rare高級修復復興系列。（La Pa...
La Parie新推出的Platinum Rare高級修復復興系列。（La Parie提供）
Paul & Joes今年的限定哆啦A夢美妝套裝。（記者張宏／攝影）
Paul & Joes今年的限定哆啦A夢美妝套裝。（記者張宏／攝影）
鉑金稀有高級復興嫩膚眼霜。（La Parie提供）
鉑金稀有高級復興嫩膚眼霜。（La Parie提供）
Sephora提供的資生堂護膚和彩妝套裝禮盒。（官網圖片）
Sephora提供的資生堂護膚和彩妝套裝禮盒。（官網圖片）
鉑金稀有高級復興嫩膚霜。（La Parie提供）
鉑金稀有高級復興嫩膚霜。（La Parie提供）
資生堂的Smooth Skin Sensations禮盒套裝。（官方圖片）
資生堂的Smooth Skin Sensations禮盒套裝。（官方圖片）
Paul & Joes今年的限定哆啦A夢美妝套裝。（記者張宏／攝影）
Paul & Joes今年的限定哆啦A夢美妝套裝。（記者張宏／攝影）
Paul & Joes限定哆啦A夢美妝套裝包含腮紅和保濕霜。（記者張宏／攝影）
Paul & Joes限定哆啦A夢美妝套裝包含腮紅和保濕霜。（記者張宏／攝影）

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