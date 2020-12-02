我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

新冠病毒檢測陽性仍登機 夏威夷夫妻遭逮補

直擊╱洛縣節後新冠檢測一位難求 華人排隊一小時 直呼「太瘋狂」

記者王若然／洛杉磯報導
進入道奇球場後。（金先生提供）
進入道奇球場後。（金先生提供）

隨南加各縣疫情加重，各縣日均確診病例破紀錄，無疑會給醫療體系造成更大壓力。同時，大幅增加的新冠病毒測試人數，幾乎使地方檢測站爆滿，不僅某些熱門檢測站很難預約到，在某些新冠肺炎檢測站，竟也出現大排長龍現象。有民眾表示，即使提前預約，也排了一個多小時隊才檢測完。

影音來源：記者金維多╱後製

住在聖蓋博市（San Gabriel）的金先生，幾天前開始發燒。當時他想預約新冠檢測，就上洛杉磯縣檢測預約網站，但當時幾乎所有檢測站三天內都沒有預約位置了，剩下的都是較遠地區的檢測站，或者是步行進入的檢測站。金先生表示，大約在11月初他也預約做過檢測，當時就在自家附近的東洛杉磯學院（ELAC），並且可以約到當天的檢測，還有很多空餘位置。

無奈之下，金先生預約了最近的「得來速」（drive-through）檢測站，在道奇球場（Dodger Stadium）。2日上午9時半，他按照預約時間準時趕到道奇球場，卻發現「進不去」。因為排隊檢測的車輛從球場內一直排到場外直到主路上，排了至少一哩。金先生直呼「太瘋狂了。」

他就這樣排著隊，直到上午約11點，終於可開到場內做檢測。他說，可能是道奇球場檢測站比較大，可以容納的車比較多，所以接受的預約也多。其實進場之後的檢測過程很快，就是之前的排隊太長了。

金先生說，與他之前在東洛杉磯學院做的鼻腔測試不同，在這裡是通過口腔提取物來做測試。

金先生在發燒後，看了家庭醫生，他當時要求做抗體檢測，醫生就開了新冠病毒和抗體檢測的單子給他。提及抗體測試其實就是抽血測試，結果出來較晚，約三至五天。新冠病毒測試兩天左右就可以出結果。

根據洛杉磯市長賈西提2日講話，目前洛縣約有34個檢測站。在洛杉磯縣2日的預約網站上，勾選未來三天，包括步入和「得來速」檢測站，只剩下八個檢測站可以預約，且大都位於南部或東部較遠地區。

本報記者2日走訪了東洛杉磯學院的檢測站，並未發現有擁堵現象，排隊檢測的車輛秩序井然。因此，檢測排長隊的情況或只出現在個別地點。

根據洛杉磯縣公共衛生局，洛縣七天日均檢測人數自10月初開始上升，到了11月中旬，上升速度明顯加快。截至11月24日，七日平均檢測人數近8萬人，比10月初增加一倍。

排隊等待檢測的車隊。（金先生提供）
排隊等待檢測的車隊。（金先生提供）
飆升的日均檢測人數。（洛杉磯縣公共衛生局）
飆升的日均檢測人數。（洛杉磯縣公共衛生局）

檢測 洛杉磯 道奇

上一則

曾戰勝「亞洲鐵人」楊傳廣奪奧運金牌 約翰遜2日病逝

下一則

加州新冠病毒住院人數連續飆升至創紀錄

延伸閱讀

若取消佳節聚會 洛縣疫情仍有望逆轉

若取消佳節聚會 洛縣疫情仍有望逆轉
反對洛市長賈西提入閣 官邸外示威

反對洛市長賈西提入閣 官邸外示威
旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天

旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天
性騷！洛市長顧問做不雅動作

性騷！洛市長顧問做不雅動作
洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作

洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作
賈西提入閣 人生十字路口

賈西提入閣 人生十字路口

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點