直擊╱洛縣節後新冠檢測一位難求 華人排隊一小時 直呼「太瘋狂」

進入道奇球場後。（金先生提供）

隨南加各縣疫情加重，各縣日均確診病例破紀錄，無疑會給醫療體系造成更大壓力。同時，大幅增加的新冠病毒測試人數，幾乎使地方檢測 站爆滿，不僅某些熱門檢測站很難預約到，在某些新冠肺炎檢測站，竟也出現大排長龍現象。有民眾表示，即使提前預約，也排了一個多小時隊才檢測完。

影音來源：記者金維多╱後製

住在聖蓋博市（San Gabriel）的金先生，幾天前開始發燒。當時他想預約新冠檢測，就上洛杉磯 縣檢測預約網站，但當時幾乎所有檢測站三天內都沒有預約位置了，剩下的都是較遠地區的檢測站，或者是步行進入的檢測站。金先生表示，大約在11月初他也預約做過檢測，當時就在自家附近的東洛杉磯學院（ELAC），並且可以約到當天的檢測，還有很多空餘位置。

無奈之下，金先生預約了最近的「得來速」（drive-through）檢測站，在道奇 球場（Dodger Stadium）。2日上午9時半，他按照預約時間準時趕到道奇球場，卻發現「進不去」。因為排隊檢測的車輛從球場內一直排到場外直到主路上，排了至少一哩。金先生直呼「太瘋狂了。」

他就這樣排著隊，直到上午約11點，終於可開到場內做檢測。他說，可能是道奇球場檢測站比較大，可以容納的車比較多，所以接受的預約也多。其實進場之後的檢測過程很快，就是之前的排隊太長了。

金先生說，與他之前在東洛杉磯學院做的鼻腔測試不同，在這裡是通過口腔提取物來做測試。

金先生在發燒後，看了家庭醫生，他當時要求做抗體檢測，醫生就開了新冠病毒和抗體檢測的單子給他。提及抗體測試其實就是抽血測試，結果出來較晚，約三至五天。新冠病毒測試兩天左右就可以出結果。

根據洛杉磯市長賈西提2日講話，目前洛縣約有34個檢測站。在洛杉磯縣2日的預約網站上，勾選未來三天，包括步入和「得來速」檢測站，只剩下八個檢測站可以預約，且大都位於南部或東部較遠地區。

本報記者2日走訪了東洛杉磯學院的檢測站，並未發現有擁堵現象，排隊檢測的車輛秩序井然。因此，檢測排長隊的情況或只出現在個別地點。

根據洛杉磯縣公共衛生局，洛縣七天日均檢測人數自10月初開始上升，到了11月中旬，上升速度明顯加快。截至11月24日，七日平均檢測人數近8萬人，比10月初增加一倍。