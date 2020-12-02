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曾戰勝「亞洲鐵人」楊傳廣奪奧運金牌 約翰遜2日病逝

記者鄭敖天／綜合報導
1960年羅馬奧運會上意氣風發的約翰遜。（維基百科）
1960年羅馬奧運會上意氣風發的約翰遜。（維基百科）

加州著名十項全能運動員約翰遜（Rafer Lewis Johnson）2日因中風不幸去世，享年86歲。拉斐爾曾在1960年羅馬奧運會上戰勝有「亞洲鐵人」之稱的楊傳廣，斬獲十項全能金牌，並在1960年和1984年兩次作為美國奧運代表隊的執旗手。

約翰遜於1934年8月18日出生於德州，並在9歲時隨父母移居至加州的金斯伯格（Kingsburg）市。從中學開始，他就在高中橄欖球，棒球和籃球運動隊中嶄露頭角，並與1953年和1954年兩次斬獲加州高中十項全能比賽金牌。

1953年，約翰遜進入洛杉磯加大（UCLA）就讀，並在上學期間打破十項全能的世界紀錄。他於1956年第一次參加墨爾本夏季奧運會（1956 Summer Olympics in Melbourne），獲得十項全能銀牌。在1960年羅馬奧運會中，約翰遜遭遇洛杉磯加大校友，有「亞洲鐵人」之稱的楊傳廣。在激烈競賽後，約翰遜以極小的領先優勢戰勝楊傳廣，獲得奧運會金牌，並以此完美結束運動生涯。

退役後，約翰遜於1968年加入甘廼迪（Robert Kennedy）的競選團隊，並參加1968年第一屆芝加哥殘奧會的組織工作。1979年，約翰遜加入洛杉磯奧運會申請委員會，並為洛杉磯獲得1984年奧運會舉辦權貢獻頗豐。在之後的幾十年裡，約翰遜除將時間奉獻給殘奧會和社區體育事業外，也參演多部電影，並於2005年獲得華特爾大學（Whitter College）頒發的榮譽博士學位。

奧運 洛杉磯加大 加州

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