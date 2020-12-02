我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登先不撤美中貿協、疫苗誰先打、大選謠言怎分辨

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:願第一個注射

台灣演員陳以文榮獲夏威夷國際影展短片最佳男演員獎

洛杉磯訊
台灣短片「少年阿堯」中扮演父親的陳以文，榮獲夏威夷國際影展短片競賽單元「最佳男演員獎 (Best Actor)」。（台灣書院提供）
台灣短片「少年阿堯」中扮演父親的陳以文，榮獲夏威夷國際影展短片競賽單元「最佳男演員獎 (Best Actor)」。（台灣書院提供）

夏威夷國際影展 (Hawaii International Film Festival, HIFF) 連續十年與駐洛杉磯台灣書院合作推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」，放映四部長片與兩部短片。其中短片「少年阿堯」中扮演父親的陳以文，榮獲短片競賽單元「最佳男演員獎 (Best Actor)」，讓台灣電影在國際舞台上大放異彩。

「少年阿堯」片中扮演父親的陳以文，身兼導演、編劇、演員、劇作家，2019年以「陽光普照」獲第56屆金馬獎最佳男主角獎，本次於「少年阿堯」中，以精湛的演技詮釋沈迷賭博積欠債務、卻極力爭取阿堯認同的父親。

評審團以「陳以文的表演能量不僅透過對白傳達，更自沈默瞬間流露而出；使我們見證一位背負重擔的男人與充滿慈愛的父親，兩者在同一角色中的完美融合」做為該片獲獎理由，並表示「非常榮幸能在此宣布來自台灣的電影『少年阿堯』，由陳以文樸實且觸動人心的演出獲獎」。

台灣書院主任楊婷媜表示，HIFF是美國唯一全州舉辦的獨立電影展會，被視為是亞洲電影進入美國市場的通道，以及促進東西文化交流的重要影展。很高興台灣短片《少年阿堯》獲獎，未來希望持續透過HIFF此一影展平台，讓台灣優質影視作品在國際發光發熱。

第40屆夏威夷國際影展於11月5日至29日，結合線上放映、戶外汽車電影院及實體電影院，放映來自45個國家、200多部電影。

電影院 台灣 影展

上一則

洛縣將發補助金 幫助受戶外用餐禁令影響餐館

下一則

世界晚報／對中政策 拜登「不輕放關稅和貿易協議」

延伸閱讀

波士頓博物館首推全館個人展 華裔藝術家望療愈人心

波士頓博物館首推全館個人展 華裔藝術家望療愈人心
甄子丹窮到只剩百元 拒拍王晶電影「悔不當初」

甄子丹窮到只剩百元 拒拍王晶電影「悔不當初」
看露天電影往事（下）

看露天電影往事（下）
「黑豹」44歳冥誕 漫威短片致敬 眾英雄悼念

「黑豹」44歳冥誕 漫威短片致敬 眾英雄悼念
電影院難開門！疫情改變好萊塢 「串流」成新常態

電影院難開門！疫情改變好萊塢 「串流」成新常態
全美音樂獎 大贏家泰勒絲拍短片暗嗆小賈斯汀

全美音樂獎 大贏家泰勒絲拍短片暗嗆小賈斯汀

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗

年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子