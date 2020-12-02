台灣演員陳以文榮獲夏威夷國際影展短片最佳男演員獎

台灣短片「少年阿堯」中扮演父親的陳以文，榮獲夏威夷國際影展短片競賽單元「最佳男演員獎 (Best Actor)」。（台灣書院提供）

夏威夷國際影展 (Hawaii International Film Festival, HIFF) 連續十年與駐洛杉磯台灣 書院合作推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」，放映四部長片與兩部短片。其中短片「少年阿堯」中扮演父親的陳以文，榮獲短片競賽單元「最佳男演員獎 (Best Actor)」，讓台灣電影在國際舞台上大放異彩。

「少年阿堯」片中扮演父親的陳以文，身兼導演、編劇、演員、劇作家，2019年以「陽光普照」獲第56屆金馬獎最佳男主角獎，本次於「少年阿堯」中，以精湛的演技詮釋沈迷賭博積欠債務、卻極力爭取阿堯認同的父親。

評審團以「陳以文的表演能量不僅透過對白傳達，更自沈默瞬間流露而出；使我們見證一位背負重擔的男人與充滿慈愛的父親，兩者在同一角色中的完美融合」做為該片獲獎理由，並表示「非常榮幸能在此宣布來自台灣的電影『少年阿堯』，由陳以文樸實且觸動人心的演出獲獎」。

台灣書院主任楊婷媜表示，HIFF是美國唯一全州舉辦的獨立電影展會，被視為是亞洲電影進入美國市場的通道，以及促進東西文化交流的重要影展。很高興台灣短片《少年阿堯》獲獎，未來希望持續透過HIFF此一影展平台，讓台灣優質影視作品在國際發光發熱。

第40屆夏威夷國際影展於11月5日至29日，結合線上放映、戶外汽車電影院 及實體電影院，放映來自45個國家、200多部電影。