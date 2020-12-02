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洛縣植物園健行找樹還贏獎金

記者張宏／亞凱迪亞市報導
聖蓋博副市長廖欽和四年前在洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum）認捐了三棵樹。（記者張宏／攝影）
聖蓋博副市長廖欽和四年前在洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum）認捐了三棵樹。（記者張宏／攝影）

洛杉磯植物園健行找樹還有錢賺！聖蓋博華裔副市長廖欽和（Chin Ho Liao）四年前在洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum）認捐了三棵樹，近日他發起找樹贏獎金的活動；兩名幸運兒共獲得300元。他表示還要認捐三棵樹，在明年3月以前，民眾如在這裡幫其找到好看實用且還能認捐的樹木，他每棵樹會贈與找樹人100元獎金。希望大家可在找樹的活動中，不僅到戶外健行鍛煉身體，且還能贏得獎金。

影音來源：記者張宏

洛縣植物園2日上午陽光明媚，有不少人來這裡健行運動。廖欽和日前在社群發起一個找樹贏大獎的活動，誰能最先找到他四年前在這裡認捐的三棵樹，就能獲得300元獎金。Brenda Chen 及Elaine Su最終成為幸運兒，平分300元獎金；Elaine Su表示，她根據廖欽和提供的線索，花了一兩個小時找齊三棵樹。她覺得這個活動很有意思，不僅能鍛煉身體，還能贏得獎金，為疫情時期讓人開心的事情。

亞裔青少年中心（AYC）公關Florence林表示，活動開始後，大家都很積極參與，有至少五個家庭同時集體出動來植物園找樹，因為植物園很大，樹木眾多，有的人甚至在園內走了一萬多步也沒找到樹。

廖欽和認捐的樹木上掛牌寫著「Love For All」；他表示，愛不分種族、國界、性別，天地萬物都是我們所愛。疫情期間大家都愁雲慘霧，他希望借助這個活動讓大家到戶外來，曬太陽鍛煉身體，同時還像尋寶活動一樣，贏取獎金。這三棵樹都是好看又實用的樹，同時也讓他了解很多樹木的知識。像他認捐的棉樹，果實可做防寒材料，還有來自非洲的樹木有藥用價值。

廖欽和表示，他打算明年再認捐三棵樹，因此他號召民眾都來參與幫他找樹的活動。樹木要符合外型美觀且有實用性的標準，同時還是植物園允許認捐的樹木，最終獲得他的認可後，找樹人可每棵樹可贏得100元現金。

廖欽和（右二）日前在社群發起了一個找樹贏大獎的活動，圖為他和幸運兒及AYC的公關...
廖欽和（右二）日前在社群發起了一個找樹贏大獎的活動，圖為他和幸運兒及AYC的公關Florence林（左二）合影。（記者張宏／攝影）
聖蓋博副市長廖欽和四年前在洛杉磯縣植物園（Los Angeles County ...
聖蓋博副市長廖欽和四年前在洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum）認捐了三棵樹。（記者張宏／攝影）

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