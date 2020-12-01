挽救華人密集區餐飲業 華人臉書成立3萬人群組

小組聯繫了本地20多名商家將在12月7日至13日舉行聖蓋博谷美食周活動（Eat SGV Week）。（SGV EATs提供）

3萬華人 青年救南加州洛杉磯縣聖蓋博 谷（SGV）餐飲業！新冠疫情 讓華人密集的聖蓋博谷很多餐飲業者快活不下去，聖谷華人青年臉書集結3萬人小組，致力在疫情期間幫助聖蓋博谷的餐飲業者，並聯合商家在12月7日至13日舉辦SGV美食周，20多個本地餐飲業者將參與，提供特色或限量美食。

影音來源：記者張宏

這個臉書小組名為SGV EATs，從4月創立至今已有3萬2000多名粉絲加入。創立者是幾名在聖蓋博谷（簡稱SGV）長大的華人青年，分別是殷賢龍（Alan An） 、林美健（Megan Lam） 、魏全有（Brian Ngoy） ，另外還有負責公關的劉方琪（Jennifer Wong）。

他們有各自的事業和工作，但是都有一個共同愛好就是美食。Alan表示，作為從小在聖蓋博谷長大的人，他對這裡的美食和餐廳充滿了感情和回憶，他不希望因為這場疫情，讓他喜歡的餐廳倒閉和消失。為了幫助這些餐飲業者，他們幾個人在4月初創立這個小組，大家分享疫情期間餐廳的營業信息、特色美食等內容。隨著口耳相傳，小組一路從幾百人到幾千人，到現在已有3萬多名粉絲。

為更好地幫助這些商家，小組聯繫到20多名商家將在12月7日至13日舉行聖蓋博谷美食周活動（Eat SGV Week）。Alan表示，SGV被公認為是亞洲美食和繁榮飲食文化的聖地；美食周是由美食愛好者和餐館老闆一起策劃的活動，希望藉此幫助在疫情中苦苦掙扎的商家。希望借助美食周，展示SGV多元的美食文化，參與的商家遍布阿罕布拉、羅斯密、巴沙迪那、蒙特利公園市等地的餐廳。

作為支持方，羅斯密商會會長冉瑞宜(Ray Jan)表示，她很高興看到聖谷長大的年輕人能積極回饋社區，美食周期間，有些參與商家為此推出特色或限定美食，如蒙市的Beard Papa's推出法式泡芙組合、Mr. Obanyaki推出波霸口味的紅豆餅。另有Tea Ami的特色湯圓、 Ocean Plus Fish Market價值20元的生魚片套餐，和Nothing Bundt Cakes限定組合蛋糕等。

參與的餐廳，還有38° Degrees Ale House & Grill、Nabemono Shabu Shabu、Cloverleaf Coffee and Bakery等，民眾可登錄網站www.sgv-eats.com，然後選擇要預訂的餐廳，完成訂單收到確認後再去取貨。