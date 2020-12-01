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疫後南加洛縣經濟恢復將十分漫長

編譯組/綜合報導
一名正在抗議洛縣防疫政策的市民。在疫情下，洛縣多個行業皆遭受重大打擊。（LAtimes）
一名正在抗議洛縣防疫政策的市民。在疫情下，洛縣多個行業皆遭受重大打擊。（LAtimes）

超過400名來自商界，公共政策界，房地產界和教育界的人士，12月1日參加南加州政府協會（Southern California Association of Government）主辦的南加州年度經濟峰會（Annual South California Economic Summit）。來自南加州政府協會的官員表示，制定全面的經濟發展戰略，對實現南加疫後經濟的長期恢復至關重要。

在峰會上，南加州政府協會會長理查德森（Rex Richardson）表示，目前加州經濟正面臨包括疫情、經濟滑坡和嚴重的不平等問題等多方面挑戰。呼籲南加各界共同努力創造一個每個人都有機會成功的社會環境。南加州政府協會的經濟學家也預測，南加各縣將面臨一個緩慢而漫長的經濟恢復時期。

SCAG預測2020年南加六縣將失去178萬個工作。其中受創最嚴重的，將是娛樂休閒業和信息產業。此外，南加的住房成本也在不斷上升。應用經濟學院（Institute for Applied Economics）院長拉法爾（Tyler Laferriere）也表示，洛縣的旅遊業可能需要數年時間才能恢復到疫情前的狀況。

南加 加州 疫情

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