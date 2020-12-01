我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫矢言縮小美國貧富差距 恢復全球領導地位

白登、鮑爾呼籲國會快推紓困 兩黨領袖各提新版本

華女撞死人 國外逃三年半 1日出庭不認罪

記者謝雨珊／綜合報導
華裔女子Andrea Dorothy Chan Reyes肇事逃逸在國外躲三年半，被控肇事逃逸和故意殺人罪兩項重罪，1日出庭不認罪。（惠提爾警察局圖片）
華裔女子Andrea Dorothy Chan Reyes肇事逃逸在國外躲三年半，被控肇事逃逸和故意殺人罪兩項重罪，1日出庭不認罪。（惠提爾警察局圖片）

華裔女子Andrea Dorothy Chan Reyes肇事逃逸在國外躲三年半，最終在澳洲被引渡回美，被控肇事逃逸和故意殺人罪兩項重罪，她1日出庭時拒不認罪。根據洛縣地檢處檔案，Andrea Dorothy Chan Reyes將於明年1月22日，返回諾瓦克（Norwalk）法院接受審前聽證。她若認罪的話，將面臨超過11年的牢刑。

Andrea Dorothy Chan Reyes三年半前，用車撞死一名騎自行車的46歲男子Agustin Rodriguez Jr，立即逃離現場。事故發生後不久，她離開美國前往香港居住。惠提爾警方與聯邦調查局合作，為嫌疑人申請到國際逮捕令。聯邦調查局發現她後來移居澳大利亞，這名女嫌犯最終在澳大利亞被捕，今年10月底被引渡回美。她抵美後，立即被轉交給惠提爾警方拘留。

惠提爾警方表示，受害人Agustin Rodriguez Jr.在汽車下方被拖拽約500至800呎，他的屍體在位於車禍碰撞發生地點約兩個街區的Dittmar路被發現。警方確定Andrea Dorothy Chan Reyes是肇事車輛的駕駛者，之後這輛車在愛達荷州一個住宅的車庫中被發現，在另一個州、內華達州還發現了更多此案證據。

美國 澳洲 車禍

上一則

司法部長：未發現可改變大選結果的詐欺證據

下一則

疫後南加洛縣經濟恢復將十分漫長

延伸閱讀

中駐加大使致電孟晚舟：盼盡早回家

中駐加大使致電孟晚舟：盼盡早回家
中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏

中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏
中駐加大使致電孟晚舟：公道自在人心 盼盡早回家

中駐加大使致電孟晚舟：公道自在人心 盼盡早回家
洛杉磯市前華裔副市長涉嫌貪污遭起訴

洛杉磯市前華裔副市長涉嫌貪污遭起訴
「蔡英文承認政府疏忽」馬國女大生命案 父母跨海提國賠

「蔡英文承認政府疏忽」馬國女大生命案 父母跨海提國賠

麥當勞搭配DoorDash免費送餐服務

麥當勞搭配DoorDash免費送餐服務

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元