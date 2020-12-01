華女撞死人 國外逃三年半 1日出庭不認罪

華裔女子Andrea Dorothy Chan Reyes肇事逃逸在國外躲三年半，被控肇事逃逸和故意殺人罪兩項重罪，1日出庭不認罪。（惠提爾警察局圖片）

華裔女子Andrea Dorothy Chan Reyes肇事逃逸在國外躲三年半，最終在澳洲 被引渡回美，被控肇事逃逸和故意殺人罪兩項重罪，她1日出庭時拒不認罪。根據洛縣地檢處檔案，Andrea Dorothy Chan Reyes將於明年1月22日，返回諾瓦克（Norwalk）法院接受審前聽證。她若認罪的話，將面臨超過11年的牢刑。

Andrea Dorothy Chan Reyes三年半前，用車撞死一名騎自行車的46歲男子Agustin Rodriguez Jr，立即逃離現場。事故發生後不久，她離開美國 前往香港居住。惠提爾警方與聯邦調查局合作，為嫌疑人申請到國際逮捕令。聯邦調查局發現她後來移居澳大利亞，這名女嫌犯最終在澳大利亞被捕，今年10月底被引渡回美。她抵美後，立即被轉交給惠提爾警方拘留。

惠提爾警方表示，受害人Agustin Rodriguez Jr.在汽車下方被拖拽約500至800呎，他的屍體在位於車禍 碰撞發生地點約兩個街區的Dittmar路被發現。警方確定Andrea Dorothy Chan Reyes是肇事車輛的駕駛者，之後這輛車在愛達荷州一個住宅的車庫中被發現，在另一個州、內華達州還發現了更多此案證據。