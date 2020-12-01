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洛時文章：台灣移民挺川普因擔心白登會讓中國再次偉大

洛杉磯訊
台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯（Ken Wu）投票支持川普。(本報檔案照)
台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯（Ken Wu）投票支持川普。(本報檔案照)

洛杉磯時報(Los Angeles Times)1日發表署名文章，探討為什麼有些台灣移民支持川普（Donald Trump）？不是因為川普要「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，MAGA)，而是擔心白登（Joe Biden）當選總統後，會「讓中國再次偉大」( Make China Great Again，MCGA)。

Jack Tseng在美國生活了40年，但是選舉美國選總統仍以他成長的台灣為主要考量，因為台灣處於一個不穩定的困境中，受到被中國接管的威脅。

選舉前，這位住在亞凱迪亞（Arcadia）的退休航空工程師將帶有「 MAGA or MCGA」字樣的T恤衫和帽子分發給了任何願意接受的人。他喜歡川普對中國的強硬言論和親台灣的行動，從他接聽蔡英文總統的祝賀電話（這對美國當選總統來說是史無前例的）到派遣高級官員訪問台灣。他擔心，如果中國發動進攻，白登將不會保衛台灣。像許多川普支持者一樣，他尚未認可白登的勝選。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯（Ken Wu）投票支持川普，因為川普為支持台灣採取了非常規行動。他說，在川普擔任總統之後，他在台灣的家族感到更加安全。「白登不會將問題升級到兩國都處於戰爭的邊緣，但是我們需要美國更多的保證，以確保我們會看到更多的美台關係交流。」

吳兆峯指出，支持川普的台灣人也存在矛盾，因為他們曾受到戒嚴令困擾數十年，而川普的國內言論一直存在分歧，有時甚至是種族主義。

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