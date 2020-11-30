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網購星期一 有商品馬上省200元 也有不到原價十分之一

記者張宏／洛杉磯報導
亞馬遜的網購星期一。（網路截圖）
亞馬遜的網購星期一。（網路截圖）

11月30日迎來年度的網購星期一（Cyber Monday），對於今年的折扣力度有人表示滿意，以低價買到心儀產品，也有人覺得打折力度不如節前。由於有越來越讓人眼花繚亂的促銷模式，與越來越多送到眼前的銷售信息，讓不少華人稱網購星期一為剁手星期一。

今年網購星期一集合數碼、家居、電器、美妝、服裝等不少好康產品，比如Hulu一年會員費，原價是每月5.99元，在網購星期一訂閱，每月只需1.99元，全年節省48元，優惠幅度67% 。喜歡手袋的女性可在Coach Outlet享受70％的折扣，加網購星期一15%的驚喜優惠，全部加一起優惠足足85%。Robot Roomba i7 +機器人吸塵器，在Bed Bath＆Beyond的售價為599.99元，比之前節省200元。對女性來說，Ulta最受好評的Ulta 60件彩妝套裝價值193元，現在只要17.99元。

家庭主婦喜歡的Staub琺瑯鑄鐵圓形4夸脫鍋，現價只要99.99元，降價幅度超過60%以上。還有亞馬遜出售帶充電盒的Apple AirPods售價109.99元，節省49.01元。沃爾瑪的Instant Pot Viva 6 Quart 9合1多功能壓力鍋，現價49元，節省50.99元。Ring Video Doorbell 3 + Echo Show 5 智能家居組合裝，亞馬遜售價149.99元。Costco現有 Philips全自動家用麵條機原價249.99元，現價199.99元。

華人李女士從感恩節一直蹲點各種心儀產品的促銷折扣。她說，現在折扣能事先預告，且社交網路每天都在推送不同產品的打折信息，即使清單上的產品不在購買意願，但如果看到價格合適，也會忍不住下手。她以低至80%Off的價格買了Maje的外套，半價買了kiehls的眼霜，原價130多，現價只要19.99元的纖維羽絨被。Insgnia 8qt 多功能壓力鍋39.99元，是原價的三分之一。還花229.5元買了Coach Tabby大號手袋，是原價的一半。 她前後買的所有東西加一起數千元，真的要剁手。

也有人覺得網購星期一折扣不如之前，比如華人孫小姐想買的水牙線，30日之前是39元，30日之後最便宜也要59元。她說，打折估計看商品類型，像有些家電從感恩節到網購星期一一直不打折。通常電視機、服裝和化妝護膚品的打折力度更大一些，要事先做好功課，列一個購物時間表，太早太晚都不行。

華人 亞馬遜 沃爾瑪

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