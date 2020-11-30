南加著名的年度燈節 雖規模較小一樣美

往日燈節參觀民眾熙熙攘攘，今年顯得冷冷清清。（記者啟鉻／攝影）

南加著名的河濱市年度燈節近日安靜開幕，主辦者未舉辦燃放煙火舉行盛大開幕儀式。因新冠肺炎疫情 燈飾規模大大縮小，且更名為Mission Inn聖誕燈會，取消傳統娛樂項目。雖主辦者盡量營造節日氣氛，但場面無法與往年相比，前來參觀者稀稀落落。不過有參觀者對在疫情下仍能感受到節日氣氛，還是很開心。

主辦方並一再提醒觀賞者，戴口罩保持社交距離。同時因宵禁 令，燈會展示時間也受到限制。

影音來源：記者啟鉻

河濱市地標Mission Inn酒店是年度河濱燈節的主辦者，今年燈節進入28年。負責銷售及市場的副總裁沃爾特表示，2020年版燈節，因為疫情規模大大縮小，更名為Christmas Lights at the Inn。需要提醒的是，這不同於往年的燈節項目，彩燈數量及圍繞酒店的數百個人偶也會大大減少。燈會會持續到2021年1月6日。為了這次燈會裝飾，河濱市府投入了近6萬元。由於加州 州長紐森宣布新避疫宵禁令，所以燈會也會在晚上10時結束。

往年由於來自各方觀賞燈節民眾太多，警方要對附近交通限制保證行人安全。今年由於規模減少，觀賞者並不多，交通也未封閉。現場燈飾少了近三分之二，酒店窗子上的人偶裝飾也不見了。酒店門口工作人員說，今年燈飾無法與往年相比。不過少數民眾還是帶著孩童興致勃勃前來欣賞，一位女士與家人一起欣賞燈會，她表示，今年是疫情發生，非常特殊，希望2021年燈節恢復往年盛大情形，她和家人一定會來觀賞。

據暸解，往年年度燈節都會有逾七萬人參加開幕式，燈節期間也有超過70萬人從全美各地趕到這裡觀賞彩燈及參與各種娛樂活動。