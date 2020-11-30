加州州長：考慮讓大部分地區再次執行居家避疫令

加州州長紐森考慮在加州大部分地區重啟居家避疫令。（紐森臉書）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）30日在新冠簡報中指出，將考慮讓所有「紫色等級」的地區，重新執行居家避疫 令（stay-at-home order）。加州目前58個縣中，有51個處於疫情分級中最嚴重的「紫色等級」。

紐森表示，州政府目前最大的擔憂，是新冠入院率激增。在加州大多數地區，加護病房（ICU）的使用率已經達到75%，預計在12月中旬至1月初，可能會出現多地ICU滿載的狀況。

如果狀況在近期得不到改善，將需要執行更嚴格的限制令防止病毒傳播，包括讓所有「紫色等級」地區重新執行居家避疫令。

洛杉磯縣已經于30日起，執行居家避疫令三周(至12月20日）。禁止除受憲法保護的宗教集會與示威抗議以外，所有的戶外集會。禁止除巴沙迪那市以外的所有區域的戶外用餐。

目前超市客容量限制為50％，但30日起必要零售店降低至35％。而非必要生意的商號，如購物中心、圖書館和個人護理場所等，將從現在的25％客容量降低至20％。

戶外博物館、美術館、動物園和水族館，以及戶外體育館和迷你高爾夫球場、賽車場等，目前規定可以滿容量，只要保持距離和戴口罩即可，但新規要求只能有50％的客容量。

不屬於學校或育兒中心的遊樂場必須關閉，戶外棋牌室也必須關閉。只有包括海灘、步道 和公園等的戶外休閒空間可以開放，但民眾須戴口罩，並與其他家庭的人們保持至少六呎距離。

公共室外游泳池的每泳道只能同時有一個人。學校、育兒機構、日營營地（day camps）等可以保持現有規定運行，但是新規要求，如果出現疫苗爆發，即兩周內發生三起或更多病例，須強制關閉14天。

更多限制詳情，請登錄Covid19.lacounty.gov。