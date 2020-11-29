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南加洛縣疫情再創紀錄：住院人數突破2000人

南加這三縣在加州疫情排名前三糟

記者啟鉻／綜合報導
內陸地區公共衛生局為居民COVID-19檢測提供方便。（臉書截圖）
內陸地區公共衛生局為居民COVID-19檢測提供方便。（臉書截圖）

加州內陸河濱、聖伯納汀諾兩個縣，新冠肺炎感染者數量近期急劇增加，雙雙突破八萬例，聖伯納汀諾縣更是後來居上，感染數超過九萬例。截至29日的感染死亡人數，河濱縣逾1400例，聖伯納汀諾縣逾1100例。目前，從感染及死亡人數合計，聖伯納汀諾縣位列加州各縣第二位，河濱縣緊隨其後，洛縣則是榜首。

內陸地區各縣市新冠肺炎疫情仍處於州府規定的廣泛傳播階段，即紫色級。據聖伯納汀諾縣公共衛生局資訊，自10月末開始，日感染者數快速增多，最高值在11月16日，當天新增感染者近2000例。有逾數千名醫護人員感染，感染者平均年齡不到40歲，被感染的孕婦數也從原先僅數十例增加到數百例。近七百張重症看護病床，僅剩餘百餘張提供備用。教育系統感染者數量也有數千例。各城市中感染者最多在聖伯納汀諾市，有超過6000例。

河濱縣疫情曾一度緩和，令人樂觀，但近期進入緊張階段。河濱縣公共衛生局統計顯示，感染者人數攀升，感染者入院治療人數近500例，其中有百餘例在加護病房。感染者恢復人數也持續上升，從原先數千例增加到現在的逾6萬例。各城市中感染者數量最多在河濱市，有超過1萬2000例，其後是莫瑞諾谷、赫汝帕谷、印地歐、科洛納等地。感染者以西裔為主，年齡段集中在18至64歲，女性感染者多於男性。

加州 疫情 新冠肺炎

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