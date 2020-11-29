我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

川普大選後首度接受媒體專訪 再控舞弊續提訴訟

疫情下憋壞了 聖塔芭芭拉一日遊 身心舒暢

記者王全秀子／聖塔芭芭拉報導
聖塔芭芭拉市中心封鎖近十個街區，供餐廳開闢戶外用餐區。（讀者提供）
聖塔芭芭拉市中心封鎖近十個街區，供餐廳開闢戶外用餐區。（讀者提供）

受新冠疫情影響，洛杉磯縣周一（11月30日）又將迎來新一輪的避疫令。但只要遵守戴口罩和保持六呎的社交距離，並不影響戶外休憩活動。時值年底歲末節假日，在家抗疫數月的民眾若憋壞了，或可考慮位於洛杉磯北邊，車程約兩小時的海濱城市聖塔芭芭拉（Santa Barbara）；從聖市市中心步行街到海邊，有不少景點值得欣賞，讓人身心舒暢。

影音來源：記者王全秀子

家住艾爾蒙地（El Monte）市的楊先生表示，疫情爆發後開始居家辦公，從國殤日到國慶節，又到了感恩節，待在家裡的這段時間從小心謹慎到心理免疫，他和妻子快要憋壞了，真的想出門走走。於是趁感恩節長周末，兩人決定來一場說走就走的旅行，臨時決定駕車前往聖塔芭芭拉一日遊。

楊先生表示，之前去聖塔芭芭拉是跟旅行團去北加州時，中途稍作休息的地方，未曾好好看過這個城市。從聖蓋博谷開車去聖塔芭芭拉約兩小時，一路上能明顯感覺到車流不如以往，尤其是10號和101號公路交界處。以往進入洛杉磯市中心無論周間還是周末這段路程都會塞車，可現在全程通暢無阻，開車體驗非常好。

他們來到聖塔芭芭拉市中心，這裏有老教堂「Old Mission」、市政府、圖書館、藝術館等，老教堂是加州十大教堂之一，仿古羅馬建築特色。而市政廳從外觀上根本看不出來是政府部門，西班牙風格的建築讓人感覺更像是一處旅遊景點。可看到許多一家幾口到其戶外的綠地上野餐，大人看書畫畫，孩童各自玩耍，也有觀光客來此拍照留念。

楊太太表示，步行穿梭在各個街區欣賞不同的建築，也別有一番滋味。市中心商鋪、咖啡店、餐廳等開放外賣和戶外用餐，尤其是主幹道State街約有十個街區封鎖，猶如步行區。街道兩旁的餐廳在步行街上擺上桌椅，戶外用餐區就搭建好了；戶外用餐環境不含糊，除了不用擔心車來車往的尾氣污染，有些商家就連地上都鋪上假草裝飾。

買一杯咖啡在市中心街區閒逛，有一些服飾等零售店在限制客容量下開放。從步行街可以一直走路到海邊，快到用餐時間，可以在碼頭上挑選一家心儀的餐廳嚐嚐道地的海鮮。碼頭上的餐廳生意火爆，並因戶外用餐座位有限，要等座的話可能要久一些。建議可以買外帶，碼頭的公共區域有一些座椅，買好食物就可以坐下來享用。除了餐具是一次性較簡陋，也沒有侍者服務，但和就座用餐其實沒有實質差別。最重要的是食物美味就行，還能節省下等候的時間。

吃飽喝足，在碼頭吹吹海風或是在沙灘上踏浪，或是租一輛腳踏車，環海灘騎行漫步都十分愜意。返回洛杉磯時，如有精力和時間還來得及，還可以去范杜拉縣最大的直銷中心Camarillo Premium Outlets逛逛，這裏銷售稅率比洛杉磯縣低。不過別忘了如果是周日前去，大多數商家在晚6時就關門了。

聖塔芭芭拉市中心餐廳的戶外用餐區環境一點都不含糊，商家十分用心裝飾。（讀者提供）
聖塔芭芭拉市中心餐廳的戶外用餐區環境一點都不含糊，商家十分用心裝飾。（讀者提供）
聖塔芭芭拉海邊迎來不少民眾光顧。（讀者提供）
聖塔芭芭拉海邊迎來不少民眾光顧。（讀者提供）
聖塔芭芭拉近日成為許多民眾選擇短途旅行的城市。（讀者提供）
聖塔芭芭拉近日成為許多民眾選擇短途旅行的城市。（讀者提供）
聖塔芭芭拉市中心有很多西班牙風格的建築，非常有特色。（讀者提供）
聖塔芭芭拉市中心有很多西班牙風格的建築，非常有特色。（讀者提供）

洛杉磯 加州 疫情

上一則

不要洛市市長進入白登內閣 市長官邸外連日抗議

下一則

明年初生效新法 加州小企業員工有事請長假更容易

延伸閱讀

不要洛市市長進入白登內閣 市長官邸外連日抗議

不要洛市市長進入白登內閣 市長官邸外連日抗議
洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高
疫情反彈 長島多校11.30起關閉一周

疫情反彈 長島多校11.30起關閉一周
比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手
巴市查餐館 兩天40家違規

巴市查餐館 兩天40家違規
黑色感恩節 加州新冠病例翻倍 日均增1.7萬例

黑色感恩節 加州新冠病例翻倍 日均增1.7萬例

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？
追憶謝家華：Zappos企業文化10價值 「最好的品牌 不結束的篇章」

追憶謝家華：Zappos企業文化10價值 「最好的品牌 不結束的篇章」
加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾

加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾
比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手