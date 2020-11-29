疫情下憋壞了 聖塔芭芭拉一日遊 身心舒暢

聖塔芭芭拉市中心封鎖近十個街區，供餐廳開闢戶外用餐區。（讀者提供）

受新冠疫情 影響，洛杉磯 縣周一（11月30日）又將迎來新一輪的避疫令。但只要遵守戴口罩和保持六呎的社交距離，並不影響戶外休憩活動。時值年底歲末節假日，在家抗疫數月的民眾若憋壞了，或可考慮位於洛杉磯北邊，車程約兩小時的海濱城市聖塔芭芭拉（Santa Barbara）；從聖市市中心步行街到海邊，有不少景點值得欣賞，讓人身心舒暢。

影音來源：記者王全秀子

家住艾爾蒙地（El Monte）市的楊先生表示，疫情爆發後開始居家辦公，從國殤日到國慶節，又到了感恩節，待在家裡的這段時間從小心謹慎到心理免疫，他和妻子快要憋壞了，真的想出門走走。於是趁感恩節長周末，兩人決定來一場說走就走的旅行，臨時決定駕車前往聖塔芭芭拉一日遊。

楊先生表示，之前去聖塔芭芭拉是跟旅行團去北加州 時，中途稍作休息的地方，未曾好好看過這個城市。從聖蓋博谷開車去聖塔芭芭拉約兩小時，一路上能明顯感覺到車流不如以往，尤其是10號和101號公路交界處。以往進入洛杉磯市中心無論周間還是周末這段路程都會塞車，可現在全程通暢無阻，開車體驗非常好。

他們來到聖塔芭芭拉市中心，這裏有老教堂「Old Mission」、市政府、圖書館、藝術館等，老教堂是加州十大教堂之一，仿古羅馬建築特色。而市政廳從外觀上根本看不出來是政府部門，西班牙風格的建築讓人感覺更像是一處旅遊景點。可看到許多一家幾口到其戶外的綠地上野餐，大人看書畫畫，孩童各自玩耍，也有觀光客來此拍照留念。

楊太太表示，步行穿梭在各個街區欣賞不同的建築，也別有一番滋味。市中心商鋪、咖啡店、餐廳等開放外賣和戶外用餐，尤其是主幹道State街約有十個街區封鎖，猶如步行區。街道兩旁的餐廳在步行街上擺上桌椅，戶外用餐區就搭建好了；戶外用餐環境不含糊，除了不用擔心車來車往的尾氣污染，有些商家就連地上都鋪上假草裝飾。

買一杯咖啡在市中心街區閒逛，有一些服飾等零售店在限制客容量下開放。從步行街可以一直走路到海邊，快到用餐時間，可以在碼頭上挑選一家心儀的餐廳嚐嚐道地的海鮮。碼頭上的餐廳生意火爆，並因戶外用餐座位有限，要等座的話可能要久一些。建議可以買外帶，碼頭的公共區域有一些座椅，買好食物就可以坐下來享用。除了餐具是一次性較簡陋，也沒有侍者服務，但和就座用餐其實沒有實質差別。最重要的是食物美味就行，還能節省下等候的時間。

吃飽喝足，在碼頭吹吹海風或是在沙灘上踏浪，或是租一輛腳踏車，環海灘騎行漫步都十分愜意。返回洛杉磯時，如有精力和時間還來得及，還可以去范杜拉縣最大的直銷中心Camarillo Premium Outlets逛逛，這裏銷售稅率比洛杉磯縣低。不過別忘了如果是周日前去，大多數商家在晚6時就關門了。