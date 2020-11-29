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巴市多家餐館不符防疫規範 市議會考慮新限制措施

【巴沙迪那市訊】
巴市允許餐館提供戶外用餐服務，但有些餐館將周邊圍上擋風，造成封閉空間而違反了規定。（記者李雪／攝影）
巴市允許餐館提供戶外用餐服務，但有些餐館將周邊圍上擋風，造成封閉空間而違反了規定。（記者李雪／攝影）

早先洛杉磯縣要求停止戶外用餐，不過巴沙迪那市成為唯一允許戶外用餐的城市。但疫情勢不可擋，洛縣又下「居家令」，巴市因此加強一些防疫規定，並可能考慮新的限制措施。

巴市是洛杉磯縣自己擁有衛生局的兩個城市之一，早先決定不遵循全縣的戶外用餐禁令。該市議會本周選擇允許餐館在採取適當預防措施的情況下繼續開放戶外用餐服務。市府發言人Lisa Derderian表示，市議會未就此舉投票，而是經過討論和公眾評論後作出的，不過市議會也會每天重新評估情況。

Derderian表示，市府已經為此投入了很多錢，餐館也為他們的取暖器、帳篷等設備投入了很多錢，因此市府也正在努力與業主們合作。但是各家餐廳的合規性參差不齊，衛生檢查員在上周三和周四進行了約60次現場檢查，發現有超過40家餐館違反了規定。最常見的違規行為包括沒有面罩、桌子間距不夠以及就餐區封閉。

27日的後續檢查發現，其中五家餐廳沒有採取基本措施來改正違規行為被勒令關閉，以後必須進行聽證和重新檢查才能開張，而這一過程需要幾天時間。

該市官員計畫30日與市衛生官員和醫院官員開會，以決定是否有必要修改現有的衛生命令，包括終止戶外用餐。Derderian透露，雖然希望不會走到這一步，但也是有可能的。她強調每個人都應該注意防疫規範，如果只有幾個壞蘋果會破壞整個群體的利益。

儘管如此，市政官員仍然認為餐館在病例數據方面只占了一小部分。Derderian表示，大型聚會是一個問題，特別是在城市的眾多公園和戶外區域。本周末市府派遣了由衛生檢查員和法規人員組成的執法團隊，前往公園和玫瑰碗體育館周邊驅散聚會，並視情開出罰單。

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