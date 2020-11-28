加州新冠住院人數激增 逼近醫療負擔極限

加州過去兩周內住院人數飆升一倍多。（美聯社）

隨著疫情 的加重，加州 過去兩周內住院人數飆升一倍多，眼看就要超過今年夏季疫情最高峰時的住院人數。政府人員擔憂，這將會給醫療系統造成嚴重負擔。

根據洛杉磯時報報導，除了近來住院人數迅速增加，加州新冠肺炎死亡人數超過了1萬900人。截至26日，加州有6650住院人數，與11日的3300人相比增加了一倍。與夏季新冠疫情高峰時日住院人數7170比，是當時的93%，眼看就要追平。

近來住院人數增長速度，是疫情爆發第一個月後持續增長速度最快的。在洛杉磯縣，按照七天日平均住院人數計算，住院人數平均每日增加80人。這一增長速度在疫情爆發最初幾周後還未出現過。

洛杉磯縣截至26日，有1950人因新冠肺炎住院，相當於7月中旬日住院人數最高紀錄2200人的87%。

對於急速增長的住院人數，洛縣 官員多次在記者會上提醒民眾，如果疫情得不到控制，醫院病床尤其是重症監護室的病床在未來二至四周將面臨短缺。洛縣健康服務局主任蓋麗（Christina Ghaly）25日說，如果住院人數持續上升，「民眾應該做好準備，一些非必要手術和治療有可能被取消，可以為醫院騰出一些空間。」

雖然政府對於拓展醫院空間、設備有備案，但蓋麗表示，最大的挑戰是醫院人力不足，特別是重症監護室的醫護人員。因為受過重症監護室的醫療培訓的人員數量有限。

聖地牙哥縣已經連續六天住院人數破紀錄。截至26日住院人數為563人，相較今夏最高峰的411人高出37%。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）26日住院人數破紀錄，當天有656新冠肺炎住院病人。今年7月疫情高峰時最高日住院人數為638人。

河濱縣（Riverside County）26日的住院人數為498，緊逼7月疫情高峰時的住院人數550。

橙縣（Orange County）的住院人數也在近幾日內翻倍。26日住院500多人，在11月14日的數字還不到250人。范杜拉縣（Ventura County）也不例外，26日住院病患81人，而在11月14日該數字為38人。

加州其他地方，包括沙加緬度縣（Sacramento County）、北加灣區、舊金山等地區，都接近或超過今年夏季疫情高峰時的住院人數。除了加州，全美也正遭受疫情的急速反撲。

目前，流行病學家對商家戶外餐飲增設四周擋風的塑膠布表示擔憂。因為用餐區若有塑料簾子或是其他東西遮擋，新冠病毒會懸浮在空氣中，而不會隨風飄散。如此一來，食客較容易吸入病毒，可能被一起吃飯的人所感染。

25日加州政府宣布，戶外餐飲只能佈置遮陽頂棚，戶外用餐周圍的至少一半空間不得有遮擋物。

洛縣政府則下令從25日晚10時起，所有餐廳、酒店、酒吧、酒莊的戶外用餐服務暫停三周。