疫情下的感恩節華人怎麼過？

橙縣社區維權人士于淼與親友到巨象山滑雪，一起過感恩節。（于淼提供）

感恩節當天，南加華人 以各種方式度過感恩節。由於受到避疫規定限制，感恩節規模大大縮小，有些是少數家人聚會，有些人自製烤火雞，有些年輕人結伴去滑雪在度假村過感恩節，也有人返回台灣 與親人團聚。大家都認為，只要有感恩的心，讓生活盡快恢復正常，天天都是感恩節。

26日當天內陸華美協會會長周克蕙與先生，在家中與少數親友一起歡度感恩節。她說，因為疫情 ，只能少數幾位在一起過感恩節。近期內陸疫情再度緊張，所以參與者事先要測體溫、消毒，一旦身體異常就不要參加了。往年家中感恩節聚餐都有數十名親友參加，非常熱鬧。周克蕙說，疫情讓大家有更多時間待在家中與家人相處，也有更多時間利用新科技學習新知識。

前艾爾蒙地高中學區教委文華東表示，今年感恩節聚餐規模大大縮減，往年親朋好友一起有40餘人，但今年只有他們夫婦及兒子與兒媳，還有親家在一起過感恩節。文華東的太太首次自製烤火雞，讓大家在品嚐獨特自製私房美味。文華東說，兒子文尚丞2020年再添一子，給全家人在疫情中帶來更多歡樂。他希望大家都有感恩的心，盡快度過疫情期。

南加州女企業家嚴筱意近期在台灣探親，感恩節也是在台灣家鄉度過。她說，台灣天氣暖和，特別感恩的是在台灣可以到餐廳吃大餐。而在美國因疫情關係，必須嚴格遵守避疫規定。她說，在台灣家鄉能夠與年邁母親與親友一起吃飯，每天都是感恩節！

大合滷味創辦人丁瑞芬現在業餘時間從事自媒體博主，她將一段感恩視頻發到網上。往年感恩節生意非常忙碌，她總是一早起床後就奔赴餐廳準備，一直忙到生意結束，甚至連吃飯都顧不上。可是今年因為疫情生意不忙，她可以睡到自然醒。她說，雖然疫情讓生意虧本，但2020年有很多事情令她感動，所以向醫療單位、警消人員捐獻食品和其它避疫物資。她認為，人活在世上，每天都應說感恩的話，時刻把感恩掛在心頭！

橙縣華人維權人士于淼是在巨象山（Mammoth Mountain）與親友十餘人一起過感恩節。他說現在正值滑雪季，不少人到這裡度假滑雪，大家希望過一個輕鬆不一樣的感恩節，所以選擇包餃子、吃牛排，計劃在27日傍晚前返回。于淼是橙縣社區活躍人士，組織華人維權團體並競選公職。他說，感恩支持者一路相挺。2020年很快就要過去，因為疫情及其它原因，發生較大社會結構性調整，也希望有更多華人參與主流政治。