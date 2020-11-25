影╱疫情不影響慈善機構獻愛心 派發免費感恩節食物

巴沙迪那聯合廣場免費派發感恩節食物。（記者王若然／攝影）

南加洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）的「聯合車站遊民服務」（Union Station Homeless Service），每逢感恩節都會派發免費食物給有需要的民眾，今年已是第50年舉行，並因疫情 ，取消往年在公園聚餐的熱鬧安排，25日改為民眾排隊或是「得來速」（drive-through）取餐服務。

影音來源：記者王若然

「聯合車站遊民服務」每年感恩節都會在巴沙迪那中心公園（Central Park）舉辦盛大的聚餐活動，為有需要的民眾提供與感恩節相關的食物。今年因疫情，改為民眾排隊取餐或「得來速取餐」。25日早上約9時30分，就已有民眾在聯合廣場成人中心（Adult Center）排起了領餐的隊伍。稍作登記後，現場的志工會將分裝成箱的食物送給民眾。隊伍中有一位華裔老人，她說她就住在附近，是通過活動傳單知道當天的活動。

根據「聯合車站遊民服務」行動部高級主管格林（Amanda Green），這些食物包括火雞、奶酪沙拉、土豆泥、肉湯、罐頭玉米、蔓越莓醬等，都是感恩節經典食物。但是因為疫情，今年改為無接觸派送食物，工作人員都戴著口罩、面罩，確保防疫衛生。

當天的派發活動從早上9時30分到下午2時結束，領取食物的民眾不需提前預約。

根據活動公關Brenda Lynch，今年感恩節活動分為三場，第一場是11月18日，主要派發食材給家中可以做飯的民眾；第二場是25日，派發食物給那些不能做飯，只需要把食物熱一熱就可以吃的民眾。當天派發的食物就是加熱就可以吃的熟食。第三場活動在26日，感恩節當天，將有小部分民眾聚餐慶祝感恩節。據悉，這三場活動共將派發逾2000份餐點。

格林指出，食物都是不同單位捐贈而來，包括洛杉磯縣政委員蘇麗斯（Hilda Solis）辦公室，巴沙迪那會展中心，巴沙迪那玫瑰花車遊行 等。

想要獻愛心的民眾可上網：https://unionstationhs.org/event/dinner-in-the-park-2020/ 捐獻。