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感恩節烹飪火災是平時3倍 滅火小撇步看這裡

洛杉磯訊
感恩節烹飪，需小心防火。（南加愛迪生電力公司提供）
感恩節烹飪，需小心防火。（南加愛迪生電力公司提供）

感恩節是火災易發時期，南加愛迪生電力公司（SCE）建議民眾在準備感恩節餐食期間，不要採取無人值守的方式。對於有磨損電線的電器或設備，也應該立即更換。

據國家消防協會數據，感恩節期間全美報告的烹飪引發火災平均為1630起，是平時的三倍。橙縣消防局發言人Daniel Yeh表示，橙縣消防局在感恩節，平均會去救16至20起住宅起火。他提醒民眾，烹飪期間請盡量待在廚房。家中如果沒人，切莫在爐子上煮或燉食物。

雖然約61%的烹飪類火災始於爐灶，但Yeh同時強調，使用烤箱烹飪火雞、火腿或其他食物時，家中也應該有人，並定期進行檢查。因為曾經發生過，有民眾認為烤箱安全不會引發火災，只離開幾分鐘家中就起火的事故。

如果灶台上出現小心火災，Yeh建議民眾用盆或鍋將其蓋住，通過阻隔空氣與氧氣的方式滅火。對於油脂引發的起火，用水撲滅是常見的錯誤，因為油會浮在水上，不僅不能隔絕空氣，還可能導致其亂濺使火勢擴大。如果是烤箱起火，則不應該將箱門開啟，而是採用關閉電源，讓火窒息爾滅。

除了烹飪需要小心外，南加愛迪生電力公司安全與商業部副總裁Andrew Martinez表示，任何磨損電線的電器或設備，均不應該繼續使用。因為它們是安全隱患，可能導致火災發生。過度使用延長電線，也是火災隱患之一；每年因過度使用延長電線，造成約3300起火災，導致50人死亡、270人受傷。

感恩節烹飪，需小心防火。（南加愛迪生電力公司提供）
感恩節烹飪，需小心防火。（南加愛迪生電力公司提供）

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