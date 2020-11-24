我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、疫情

白宮批准向白登提供情報簡報 支援政權交接工作

諸多利好 股市年底前穩了

記者張宏／洛杉磯報導
疫苗出現曙光，美國大選定音，催生美股24日大漲，道瓊工業平均指數站上3萬點。（unsplash圖片）
疫苗出現曙光，美國大選定音，催生美股24日大漲，道瓊工業平均指數站上3萬點。（unsplash圖片）

疫苗出現曙光，美國大選定音，催生美股24日大漲，道瓊工業平均指數站上3萬點。金融專家表示，未來雖然可能會有小幅度調整，但是股市在年底前後都會上漲，高科技股不再一枝獨秀，新能源股、銀行股、工業股等股票會開始輪動。

金融投資與財富管理專家林日昇，一直對美股充滿信心，目前美股表現正好印證他之前所說的「大選以後股票一定漲」的說法。他說，大選前一周股票下降10%，在大選之後到現在股票漲15%-16%。現在股票是創紀錄的高，市場跑回基本面，新冠病毒處於黎明前的黑暗時期，即將問世的三個疫苗可有不同渠道讓全世界的人去打疫苗，是一件好事。因此不止美股在漲，全世界的股票都在漲。

他說，他預計明年6月，美國可以完全開放，現在市場有很多衝力，網絡零售業在假日期間消費能力都很強。只要美國總統權力交接能和平順利過渡，不會發生戰爭，股市就不會有大問題。股票起落受政治層面影響比經濟更大。作為投資人，他比兩個月前安心很多，所持投資比例中股票占比72%，一直在增持。另外在感恩節之後，可能會推出新的紓困方案，這也是利好消息。

臨近年底稅務調整，他建議投資者今年要穩住，不要著急賣股票來抵稅，建議等到1月才出手。

私募基金管理人袁福廷表示，今年年底應該有慶祝聖誕和新年的上漲行情，預計會有3%到4%的上漲。因為目前所有的消息無論是疫苗出現，還是美國政局穩定交接，或白登推出的管理團隊，都讓市場感覺安心。因為市場從來是向前看，大家對未來有信心，市場長遠還是會上漲。雖然會有短暫回撤，但是到年底之前還是會往上走，到3萬5000點都有可能。

他說，股票投資重點也會相應調整，宅經濟有關科技股要開始回退2%到3%，實體零售店股可能繼續上漲，銀行現在也開始上漲。雖然經濟層面，現在很多人失業，就業還是大問題。但是股票比其他類型的投資要安全，他建議選股不選市，有些股票如肥料股、原料股、新能源股如太陽能股、工業股如波音，及少數醫療股如生化股都可考慮。賭場類的股票也可以關注一下，這類股票比航空旅遊類的股票恢復的快。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦，則認為現在股市上漲有些不正常，後面會有一些回落。他繼續看好能源股和小型股，尤其這些小型股和能源股過去三年跌很慘，白登上任後，還會上漲，且小型股市盈率（ Price Earnings Ratio，簡稱P/E）很低，這些股票現在還是便宜的，未來一年還會有好機會上漲。他也在增持這兩類股票。

股票 投資 美國

上一則

亞凱迪亞市天然氣洩漏

下一則

世界晚報／利多擁簇 股指同創新高 道指登上3萬點

延伸閱讀

油價勁揚4%觸及3月來最高 金價跌至4個月低點

油價勁揚4%觸及3月來最高 金價跌至4個月低點
疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗

疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗
俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元

俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元
申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票

申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
目前在洛杉磯加大擔任醫師的林育湘。（林育湘提供）

染疫了怎麼辦？醫師：每天自測血氧 超標需及時就醫

2020-11-17 21:08
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，左上為Ali Gholamrezanezhad醫師，右上為新冠病毒專家Paula Cannon，右下為主持人Leigh Hopper，左下為新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu。

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

2020-11-18 20:46
陳時中今日表示，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，預計執行至明年2月28日(啟程地時間)，不論外籍人士或本國籍，不分求學、工作、外交公務等來台目的，均應檢附「登機時間前3日(工作日)內核酸檢驗陰性報告」，檢驗報告不實最高15萬元罰鍰。（記者邱宜君／攝影）

12月1日起 入境台灣需附新冠陰性證明

2020-11-18 13:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來