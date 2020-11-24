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洛縣戶外用餐禁令確定不廢除 周三晚10時生效

記者謝雨珊／綜合報導
洛縣第五區縣政委巴格反對洛縣新修訂的禁止戶外用餐活動。（推特截圖）
洛縣第五區縣政委巴格反對洛縣新修訂的禁止戶外用餐活動。（推特截圖）

洛杉磯市議會日前通過要求洛杉磯縣廢除戶外用餐禁令，同時，洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）和韓珍妮（Janice Hahn）24日發出動議，與其他縣政委員討論是否應該廢除該禁令，以免影響業者生計。然而經過熱烈討論後，最終仍以2:3未能推翻禁令。戶外用餐禁令確定於25日（周三）晚10時生效，暫訂實施三周。

另一方面，加州餐館協會（The California Restaurant Association）提告洛縣，試圖推翻洛縣前述禁令的訴訟，24日經法官拒絕受理。加州餐館協會執行長康迪（Jot Condie）在訴狀中指出，洛縣禁止商家推出戶外用餐，卻沒有提出明確的科學依據。然而卻會導致餐館業失去數以千記的工作機會。

代表亞凱迪亞市、聖瑪利諾市等華人聚居城市的第五區縣政委員巴格，反對洛縣新修訂的禁止戶外用餐活動。她認為，洛縣應該依靠口罩、面具和社交疏遠，以減緩新冠病毒（COVID-19）傳播，而且病例激增是由於大型聚會，不是餐廳戶外營業。轄區包括哈仙達岡、羅蘭岡等華人商家較多的縣屬地的第四區縣政委韓珍妮，則認為禁止餐廳提供戶外用餐服務，將使更多人失去工作。

洛杉磯縣公共衛生局22日發布命令，限制在餐廳、啤酒廠、酒廠和酒吧用餐的機會，所有戶外用餐活動都禁止。據估計此舉將導致70萬個工作崗位流失。

洛縣第四區縣政委韓珍妮反對洛縣新修訂的禁止戶外用餐活動。（推基百科下載）
洛縣第四區縣政委韓珍妮反對洛縣新修訂的禁止戶外用餐活動。（推基百科下載）

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