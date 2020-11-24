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金綫延長綫西端格蘭杜拉開工 大批百年橡樹移除

記者楊青／格蘭杜拉報導
洛杉磯金綫（Gold line）延長綫格蘭杜拉（Glendora）至蒙克萊爾（Montclair）全長12.3哩輕軌建設工程，西端首站格蘭杜拉全面開工。（記者楊青／攝影）
洛杉磯金綫（Gold line）延長綫格蘭杜拉（Glendora）至蒙克萊爾（Montclair）全長12.3哩輕軌建設工程，西端首站格蘭杜拉全面開工。（記者楊青／攝影）

洛杉磯金綫（Gold line）延長綫格蘭杜拉（Glendora）至蒙克萊爾（Montclair）全長12.3哩輕軌建設工程，西端首站格蘭杜拉全面開工。

洛杉磯縣和山腳金綫建設委員會的多支合約工程隊，感恩節前夕開入格蘭杜拉，關閉了鐵路沿綫多條公路車道，開始在沿綫社區的野地和民宅附近地區大規模平整地面，移除老舊電線桿和大批樹木，包括大片數百年的加州橡樹。工程人員表示，因爲申請到特殊許可，可以合法移除在加州受保護的珍貴樹種。儘管如此，附近居民還是深感可惜。

洛杉磯縣政府和山腳金綫建設委員會（Foothill Gold Line Construction Authority）2019年簽訂建設合約，啓動洛杉磯金綫延長綫格蘭杜拉（Glendora）至蒙克萊爾（Montclair）全長12.3哩輕軌項目。新的延長工程將經過格蘭杜拉（Glendora）、聖迪瑪斯（San Dimas）、拉汶（La Verne）、波莫納（Pomona）、克萊蒙（Claremont）和蒙克萊爾（Montclair），全程六個車站，總投資21億元，預計2028年全部完工。

洛杉磯金綫（Gold line）延長綫格蘭杜拉（Glendora）至蒙克萊爾（M...
洛杉磯金綫（Gold line）延長綫格蘭杜拉（Glendora）至蒙克萊爾（Montclair）全長12.3哩輕軌建設工程，西端首站格蘭杜拉全面開工。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 加州 投資

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