愛上國標舞 既健身又抗壓 不惜重金投入

國標舞不僅是良好運動可以流汗健身，加上優雅的舉手投足，令許多人深深著迷。（Vivo舞蹈中心提供）

運動流汗加上舉手投足的優雅之美，讓不少人迷上國際標準舞和拉丁舞。南加州 不少華人 國標舞發燒友不惜重金投入，每年花費數千、上萬元或數萬學費，學習舞蹈。

哈仙達岡Vivo Dancesport Center新團隊代表Wendy林表示，她本身是專業人士，參與不少規模不一的公司的重要決策，對各行各業的困難及未來有一定判斷。這次幫助Vivo，除了對該品牌有了解外，對其未來的發展空間也很有信心。

疫情 之前正常營業時，Vivo跳舞中心每天的私人班大概有60多堂課，其餘還有不同的小組上課，每組有幾十人。此外周五還有鬆散的舞蹈愛好者交流活動，每次100人左右。「經常去參加比賽的發燒友大約有100多人，普通學員幾百人」，她表示，「國標舞本來就是很燒錢的運動，參加比賽一件衣服就好幾千元」，但愛好者們樂此不彼。

Vivo跳舞中心的學員中，八成都是華人，除一些幾歲到十幾歲的孩子們為了培養課外專長，努力學舞外，發燒友中最多的是50歲左右的舞蹈愛好者。在該中心跳舞的學員中，不少人一跳就是十多年，從中年跳到老年。不少跳舞發燒友表示，她們「迷」上跳舞，一是要讓自己多運動，二是增加社交減壓，三是避免獨自在家寂寞。還有基本上都愛美和藝術，「我們的老師很多都是歐洲各國的國標舞高手，不少人在國際上獲獎」。

新團隊代表表示，不過疫情發生後的數月，教師人數從原來的20多人減少到15人左右。跳舞中心目前已開放，但需要提前預約，學員和舞蹈老師也都要求戴口罩上課，以保安全。

Vivo部分學員表示，目前Vivo重新開門，但他們之前已預交學費的舞蹈課程，需加入新的條件才能使用，也就是必須新購買一堂課，才能使用之前已經預付的課程中的一堂課。新的課程每堂課90元，比原來的費用高。

對此，新團隊代表表示，疫情下恢復授課，為了要保持社交距離，以及受限於客容量等，無論是人手成本還是房租都顯得非常昂貴，可以說經營成本大大的提高。新課程每堂課90元，其實和以前單付一堂課的價格差不多，但比大量買課時有百分之十折扣的價格高。覺得不合理的同學，可以等疫情解除後才來上課。因為只要疫情過後，一切恢復正常，也就是恢復成原來的樣子，原來預付的學費都可以正常使用。