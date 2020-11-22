知名Vivo舞蹈中心逆境重生　自強不息

Vivo的老師參加國標舞競賽。（Wendy提供）

今年10月一度打算破產 的哈仙達岡知名國標舞中心Vivo Dancesport Center喜獲新資金注入，新團隊決定逆境重生、自強不息。新團隊代表表示，幾周前已依照洛杉磯縣公共衛生局的相關規定，重新開門營業，在保持該有的社交距離下，每天接受入場跳舞的人數受限，期望疫情 早日結束，跳舞中心可以全面重整旗鼓，更上層樓。

Vivo負責人今年10月通過會議和個人網站方式，向其學員透露因疫情導致公司前景悲觀的看法，不少學員一度擔心已預交、從數百至數萬元的學費有去無回。不過峰迴路轉，該跳舞中心近日宣布，有投資 人珍惜Vivo品牌，已說服Vivo上下團結一心，接受挑戰，幾周前已恢復運作，這項消息讓不少喜歡跳舞的學員喜出望外。

Vivo 負責人曾在個人臉書上表達「在令人感傷，宣告破產的那一天之後，經過多方面溝通、鼓勵和協調，我很高興宣布Vivo現在已經得到一位投資人大力支持」、「Vivo將重新出發」。

Vivo原來的危機策略計畫者，也是新團隊負責人Wendy林，15日表示，Vivo已注入足夠挨過疫情困難的現金流，並預備了資金開拓新市場，及支付高科技人才的開銷等。支持這家創辦多年的國標舞中心能夠趁疫情不繁忙，專業精簡系統及加強管理，不僅能為一批優秀的國標舞蹈指導老師們提供一個施展才華的舞台，更希望繼續為南加州國標舞愛好者提供一個學習和分享這門藝術的場所。

根據Vivo的網站，Vivo負責人艾倫．迪克森（Alan Dixon）來自英國溫莎，曾三次獲得英國十大舞蹈比賽冠軍，他也是美國國家及世界國標舞裁判員和考官，擁有數十年舞蹈經驗。20多年前，他在哈仙達岡創辦Vivo Dancesport Center，不斷招募來自歐洲的舞蹈高手，重點推廣國際標準舞和拉丁舞。該跳舞中心疫情前的學生中，八成為華人。

指出自己在工業市有一家會計師事務所的Wendy林表示，在得知Vivo 老闆因疫情造成長期不能開業而受到沉重打擊後，周邊很多人都給予關注和鼓勵，千方百計想辦法幫忙挽救。她表示，她的事務所多年來一直協助Vivo跨過各種困難，亦對Vivo多年來投放很大心力推廣世界級國標舞的理念非常認同，覺得如果因爲疫情破產，非常可惜。

身為新團隊代表的Wendy說，在注入新資金，及重新調整方向後，Vivo決定把危機變成轉機。目前他們有技術團隊正在開發新的系統，給傳統的跳舞中心注入更多的科技元素，比如將原來人工手動播放音樂系統改爲自動播放。新的系統還增加了與其他國家和地區國標舞高手互動，增加學員與其他地區的舞林高手溝通和切磋渠道，相輔相長，共同分享及進步。