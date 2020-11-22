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聖地牙哥台胞富愛心　合贈醫院重症醫護者午餐和醫護帽

聖地牙哥訊
台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會(NATWA-GSD)，在感恩節前捐贈糕點午餐，和發送150個 NATWA-GSD 的縫製天使團 (Sewing Angels) 手工製作的冬季醫護帽，給夏普醫院 (Sharp Hospital）重症監護室 (Covid-19 ICU) 工作人員。（主辦單位提供）
台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會(NATWA-GSD)，在感恩節前捐贈糕點午餐，和發送150個 NATWA-GSD 的縫製天使團 (Sewing Angels) 手工製作的冬季醫護帽，給夏普醫院 (Sharp Hospital）重症監護室 (Covid-19 ICU) 工作人員。（主辦單位提供）

台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會(NATWA-GSD)，為感恩當地的夏普醫院 (Sharp Hospital）前線醫護人員日夜工作辛勞，在感恩節前11月20日購買85C 位於Balboa Mesa 分店的糕點午餐，捐贈給該醫院的重症監護室 (Covid-19 ICU) 工作人員，以給予他們精神上的鼓勵和支持。當天同時發送150個 NATWA-GSD 的縫製天使團 (Sewing Angels) 手工製作的冬季醫護帽。

自新冠肺炎在美國爆發疫情後，聖地牙哥台灣中心在5月中提供場地， 讓縫製天使成員利用中心空間一星期一次聚會，製作帽子和口罩。至今為止，縫製天使們共捐贈超過了2100個頭帽給夏普醫院 (Sharp Hospital）和斯克里普斯醫院 (Scripps Health)。

台灣中心一個不為多數人知的慈善縫紉工作組， 十多年來默默工作縫織毛毯捐赠醫院的癌症病人，10月開始也在新冠肺炎停工一陣後重新投入時間和精力，捐贈手製「愛心」保暖毯子給夏普醫院巴恩哈特癌症中心 (Barnhart Cancer Center) 患者。NATWA-GSD同時也擴廣對社區的關懷，加入合作縫製100頂美麗的化療帽給癌症病患。

夏普醫院發言人迪克森（Tania Dickson）表示，感謝台灣中心所捐贈的物品，可保護與新冠奮鬥的戰鬥英雄和病人。夏普丘拉維斯塔醫院執行長 Pablo Velez、首席護理長 Christine Basieliere 和總醫師Samer Khodor，感謝台灣社區的善良和慷慨，以及台灣中心領導人的支持和協助。

台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會(NATWA-GSD)，在感恩...
台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會(NATWA-GSD)，在感恩節前捐贈糕點午餐，和發送150個 NATWA-GSD 的縫製天使團 (Sewing Angels) 手工製作的冬季醫護帽，給夏普醫院 (Sharp Hospital）重症監護室 (Covid-19 ICU) 工作人員。（主辦單位提供）

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