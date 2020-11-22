加州拖欠房貸月供的屋主數量創歷史新高

加州拖欠房屋貸款月供的屋主數量比去年同期暴增六倍，此為房屋的示意圖。（本報記者╱攝影）

加州 拖欠房屋貸款 月供的屋主數量比去年同期暴增六倍，已躍升至自金融大海嘯以來的最高水平。疫情 下，經濟對屋主支付能力的打擊令人擔憂。

房貸數據公司CoreLogic對8月份「嚴重拖欠」房貸的評估追蹤調查，即針對那些有90天或更長時間的逾期還款的貸款。

全加州範圍內有3.8％的房屋貸款陷入嚴重困境，去年同期則為0.6％，暴增六倍以上。無論是南加州還是北加州，情況都大致相同。不過這也不僅僅是加州獨有的問題，全美是4.3％，是2014年2月以來最高。

所幸當前的拖欠付款情況，還遠不及上次抵押貸款危機所達到的兩位數水平。根據CoreLogic的統計，當時內陸帝國的違約率達16％，洛杉磯-橙縣接近10％。在灣區，接近7％。

不過有一群無法滿足貸方要求的房主，仍然令房市以及整個經濟擔憂。旨在控制疫情的商業限制嚴重打擊了雇主，減少了員工的工作時間，並降低了工資。

但聯邦政府對當前房貸拖欠付款挑戰的應對措施，比上次經濟崩潰期間提供的有限幫助要聰明得多。今年的貸款寬容計劃遠比以前的計畫慷慨，法拍在很大程度上被各種救濟措施暫停。

在大部分情況下，如今陷入困境的借款人可以將未付的款項計入房貸的尾期，無需繳納罰款，也不會影響其信用記錄。