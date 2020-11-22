明年元旦起加州雇主需將可疑和確診新冠病例通知雇員等

明年元旦起加州雇主需將可疑和確診新冠病例通知雇員等相關人士。 （本報記者╱攝影）

加州 月前通過立法AB 685法案，規定自2021年元旦起，雇主對有關工作場所中新冠肺炎（COVID-19）的疑似和確診案件，有必要通知其他員工等相關人士，並在疫情 出現「爆發」情況時，上報地方公共衛生局。新法還授予加州職業安全與健康局（Cal-OSHA）廣泛的權力，得以基於新冠威脅關閉工作場所。新法施行有效時間至2023年1月1日。

針對AB 685法案，律師鄭博仁(Paul P. Cheng,Esq.)指出，根據勞工法典第6409.6條的AB 685法案的新規定，雇主需將可疑和確診新冠病毒的病例通知其雇員、外包工人以及工會代表，並向當地衛生局報告出現疫情的工作場所。收到「疑似病例通知」的雇主，必須在一個工作日內，執行一些工作。至於符合雇主通知各界的對象是：1.經實驗室確診的陽性病例，或有執照的衛生保健提供者的診斷。2.收到公共衛生官員的隔離令。3.或是因疫情而死亡的雇員。

雇主需要執行的動作是：1.以親自遞送，或通過電子郵件或短信發送，並使用英語和大多數員工可以理解的任何其他語言，書面通知雇員和外包工人的雇主（例如：臨時人員安置機構），提醒他們可能跟感染了新冠病毒並現在處於傳染期的雇員共事過。雇主可將被感染新冠病毒的個人的工作的日期告知雇員，但不能透露可以辨識出該感染人員的隱私信息。例如，不能透露其姓名，或以可能讓他人認出該人的方式去描述該人。

2. 通知工會代表：如果有的話，書面通知工會代表。3. 提供有關福利 和其他選擇的信息：向所有可能感染的雇員（以及外包雇員的雇主和工會代表，如果有的話），提供與他們可能有資格獲得的與疫情相關的福利有關的信息，包括但不限於：工傷賠償、與疫情相關的假期、帶薪病假，以及雇主的反歧視和反報復政策。

4. 通知員工雇主的消毒和安全計劃：根據聯邦疾病防治中心（CDC）指南，將計劃實施並完成的公司的疫情消毒方案和安全計劃通知所有員工、外包雇員的雇主和工會代表（如果有的話），以防止病毒進一步擴散。

如果14天之內在同一工作場所，有至少三名員工可能或確診新冠病例，且他們並非來自同一個家庭，彼此之間也無緊密接觸，將符合新法疫情「爆發」（outbreak）的定義，雇主還須在48小時內向衛生局報告「疫情爆發」。之後並須向當地衛生局及時匯報新增感染病例。