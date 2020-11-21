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北美華人會計師協會稅務講座聽眾受益多

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局區域業務推廣處全美總督導Derek Ganter。(線上截圖）
國稅局區域業務推廣處全美總督導Derek Ganter。(線上截圖）

北美華人會計師協會聯合洛僑中心，21日舉辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」。多位專家針對公司企業、個人報稅、房市等，與大眾生活息息相關的議題，分享最新趨勢，超過250人上線取經受益良多。

講座邀請到國稅局區域業務推廣處全美總督導Derek Ganter、洛僑中心主任張皓鈞擔任嘉賓。張皓鈞表示，該會歷年來的講座總是吸引僑胞踴躍參與，個人稅務規劃、資產配置等在疫情期間需有因應對策，這次特地與協會共同舉辦內容實用的講座，免費服務僑胞。Ganter肯定北美華人會計師協會的努力。他指出，該會是國稅局長期合作的好夥伴，期盼未來繼續攜手互助，深入社區協助有需要的民眾。

北美華人會計師協會會長梁俊鎧（Calvin Leong）表示，協會每年因應市場趨勢，安排專家分享最符合當下情況的議題，協助民眾排憂解難。這次講座內容包括「最新國際稅務重點審查」、「疫情下的選舉與稅法，對報稅與查稅的影響」、「大選後新一輪紓困法案對民眾和商家的影響」、「疫情持續，會影響加州房市嗎？」、「當低利率來臨時，貸款的訣竅秘密」、及「大選後歳末稅務規劃」。

北美華人會計師協會聯合洛僑中心舉辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」...
北美華人會計師協會聯合洛僑中心舉辦「2020歲末稅法、貸款及房地產生活線上講座」。（本報檔案照）

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